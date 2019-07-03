Российско-китайский фильм со Шварценеггером и Джеки Чаном выйдет в прокат 19 сентября

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фильм "Тайна печати дракона" (продолжение "Вий 3D" - прим. ТАСС), главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, выходит в российский прокат 19 сентября. Об этом в среду сообщили в пресс-службе фильма.

"Первая картина "Вий 3D" снималась нами именно как пролог, способ подвести зрителя к главной теме, которая и будет раскрыта в продолжении - "Тайне печати дракона". Она станет намного более провокационной и обсуждаемой, чем первая картина. Во втором фильме исторических загадок и тайн станет еще больше", - цитирует пресс-служба режиссера Олега Степченко.

По словам Шварценеггера, в фильме будет много боевых сцен. "Мне понравились и сценарий, и мой герой. Он - начальник лондонского Тауэра, откуда никому не удается бежать вот уже 500 лет. Держит эту тюрьму в ежовых рукавицах. И один из заключенных - герой Джеки Чана. Конечно же, на этой почве возникает конфронтация, ведь моему герою нужно быть в полной уверенности, что в тюрьме царит порядок и все заключенные под замком. Но я решаю дать ему шанс: если он сможет одолеть меня в бою, то сможет выйти на свободу", - приводит слова актера пресс-служба.

Фильм "Вий 3D" режиссера Олега Степченко, снятый совместно Россией, Великобританией, Германией, Украиной и Чехией, был выпущен в 2014 году. Он частично основан на одноименной повести Николая Гоголя, а также на труде французского картографа Гийома Левассера де Боплана. По сюжету картины британский картограф Джонатан Грин в исполнении Джеймсона Флеминга путешествует через Европу на Восток и становится участником событий гоголевского "Вия".

В новом фильме Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, который приведет его в Китай. Съемки проходили в Чехии, Китае и в России. В работе над фильмом была задействована международная команда общей сложностью более 540 человек из 10 стран. В картине, в основном, снялись актеры из России, Китая, Америки, Англии.

Согласно соглашению между корпорацией "Русская Фильм Группа" и компанией China Film Group, картина "Тайна печати дракона" получила статус национального фильма в КНР. "Нам пришлось пройти долгий и трудный путь от начала знакомства с китайским рынком кинопроизводства и проката до получения разрешения в Государственном управлении КНР по делам печати, издательств, радио, кино и телевидения. Важно, что благодаря копродукции фильм будет считаться национальным в Китае, что позволит ему выйти в прокат максимально возможным количеством копий. Как мы знаем, рынок проката КНР уже превысил по количеству кинотеатров самый большой - США", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Алексея Петрухина.