Шемякин рассказал Путину о желании завещать России плоды своего творчества

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Известный художник и скульптор Михаил Шемякин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о желании завещать России плоды своего труда. Речь об этом и о других планах художника шла на его встрече с главой государства в среду.

"Фактически все свое творчество и все, что собрано, свои идеи я хочу передать России, чтобы после моего ухода - мы все не вечные - это осталось и продолжало функционировать", - поделился Шемякин своим желанием с главой государства.

Шемякин представил Путину ряд своих проектов. "Как Вы знаете, я свыше 50 лет занимаюсь исследованием и анализом психологии человека в искусстве. Была создана такая лаборатория, которая занимается именно исследованиями того, что происходит на Западе, и сравнением с тем, что происходит в России", - пояснил он.

Художник подарил президенту несколько книг, в частности, первый том издания "Буква. Слово. Текст", а также работу "Следствие продолжается". "Мы с вами в этой книжке вместе", - сказал он главе государства, показав страницы со своей фотографией и с фото президента. "Ух ты! Где это вы нашли такое?" - удивился президент. "Весь отдел передает вам большой привет! Все вас помнят, как всегда, молодым и деятельным", - сказал скульптор, говоря о коллективе издательства.

Шемякин также рассказал Путину о своей педагогической деятельности. По его словам, уже 16 лет он занимается образовательными программами, проводит научные выставки, а также в качестве профессора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица ведет свою группу студентов и аспирантов. "В следующем году - защита дипломов, я фактически подготовил людей, способных выступать на мировой арене", - рассказал он. "Нас вытесняют отовсюду, как вы знаете, в связи с этими дурацкими санкциями, но мы боремся, "нас мало, но мы в тельняшках", - отметил скульптор.