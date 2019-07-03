Марчелли намерен обсудить с руководством Минкультуры конфликт в Волковском театре

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Евгений Марчелли намерен в ближайшее время разъяснить руководству Министерства культуры РФ свою позицию по поводу конфликта с директором театра Алексеем Туркаловым. Об этом Марчелли сообщил ТАСС в среду.

Труппа Волковского театра во вторник направила письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой поддержать Марчелли в конфликтной ситуации, которая сложилась между ним и Туркаловым. Артисты и худрук считают конфликт неразрешимым. Письмо подписал 51 из 60 артистов, пришедших на собрание. В среду артисты Волковского театра записали видеобращение в поддержку Марчелли.

"По моим данным, письмо получили [в Минкультуры], но пока мы только договариваемся о возможных встречах в ближайшее время. Есть что пояснить, что сказать. Хотелось бы провести встречу как можно быстрее. Как только будет время у министра или заместителя министра, я готов встретиться", - сказал Марчелли.

В четверг Туркалов проведет встречу с коллективом театра. Марчелли рассчитывает, что директор вступит с ним в диалог. "Пока он не выходил со мной на контакт, надеюсь, завтра он проявит свою позицию", - сказал худрук.

Как ранее сообщалось, министр культуры РФ Владимир Мединский в связи с конфликтом пообещал провести проверку в Российском государственном академическом театре драмы имени Волкова. Комментарием Туркалова ТАСС пока не располагает.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Марчелли является худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. К работе он приступил в январе 2019 года. Туркалов ранее возглавлял Владивостокский цирк, был директором Хабаровского краевого театра драмы.