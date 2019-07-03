Маэстро Темирканов завершит фестиваль "Музыкальная коллекция" в Петербургской филармонии

ТАСС, 4 июля. Международный фестиваль "Музыкальная коллекция" завершится в четверг в Большом зале Филармонии концертом народного артиста СССР Юрия Темирканова, под знаком 80-летия которого прошел весь нынешний сезон этой старейшей концертной организации страны. Под управлением маэстро Заслуженный коллектив России академический филармонический оркестр исполнит русскую классику ХХ века, сообщил ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Прозвучат Вторая симфония Сергея Рахманинова и Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Солистом выступит немецкий пианист Игорь Левит, который входит в число наиболее ярких имен музыкальной Европы.

"Фестиваль "Музыкальная коллекция" прошел уже в четырнадцатый раз и, как всегда, был богат событиями. В их числе - выступления наших именитых пианистов Элисо Вирсаладзе и Николая Луганского, а также блестящий сольный концерт Юлианны Авдеевой с произведениями Шопена и Мусоргского. У нас есть планы пригласить Юлианну выступить с нашим заслуженным коллективом", - рассказал заместитель художественного руководителя.

В числе крупных фестивальных событий он назвал первые выступления швейцарского маэстро Шарля Дютуа в Петербурге в статусе приглашенного дирижера Заслуженного коллектива России и концерт легендарного ансамбля The King"s Singers в рамках Года музыки Великобритании в России. Этот концерт, собравший всех мастеров, работающих в жанре вокального ансамбля, подтвердил высокое реноме британского коллектива-ветерана.

Фестиваль "Музыкальная коллекция", проходивший с 15 мая по 4 июля, подвел черту под 98-м концертным сезоном Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. В каникулы Заслуженный коллектив России под руководством Юрия Темирканова совершит большую поездку по Европе с концертами в Италии, Швейцарии, Румынии и Франции. Академический симфонический оркестр во главе с народным артистом России Николаем Алексеевым совершит турне по городам Китая. 99-й сезон филармония по традиции откроет в день рождения Шостаковича - 25 сентября.