В Дагестане стартовал фестиваль народных любительских театров прикаспийских стран

МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Более 20 коллективов из четырех стран собрал первый фестиваль народных любительских театров прикаспийских стран и регионов России "Театр традиций", церемония открытия которого прошла в среду в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Махачкале. Фестиваль проводится в рамках Года театра в России.

"Участие в фестивале принимают представители народных театров более чем из 10 районов и городов Дагестана, а также из Москвы, Калмыкии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ставрополья, Астраханской, Ростовской, Саратовской и Ярославской областей. Кроме того, приехали коллективы и Азербайджана, Ирана и Казахстана", - сообщили ТАСС в Министерстве культуры Дагестана.

Фестиваль "Театр традиций" пройдет по 6 июля в рамках стартовавшего 28 июня международного фестиваля фольклора и традиционной культуры "Горцы". "Выступления народных театров в рамках фестиваля пройдут во многих муниципалитетах Дагестана", - сообщили в министерстве.

Возвращение к истокам

"Этот фестиваль продолжает череду ярких международных проектов. Совсем недавно у нас прошел фестиваль национальных театров прикаспийских государств, международный фестиваль театров кукол стран БРИКС. И сегодня мы вместе с вами возвращаемся к истокам - к народному театру, к театру, с которого все начиналось и который по-прежнему любим и востребован зрителем", - сказала на церемонии открытия министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Задумывая этот фестиваль, мы опирались на то, что в нашей республике функционируют 40 любительских театров, из которых шесть - детские театральные коллективы, которые делают постановки на русском и национальных языках. И нам есть что показать нашим дорогим гостям и, конечно же, нам есть чему поучиться у наших гостей", - отметила Бутаева.

По ее словам, особая миссия фестиваля "Театр традиций" - это обмен опытом, творческое сотрудничество, культурный диалог между любительскими театрами, укрепление и формирование международного культурного пространства.

Бутаева выразила надежду на то, что "фестиваль станет доброй традицией, станет еще одной авторитетной культурной площадкой на территории Республики Дагестан для взаимодействия любительских театров, для раскрытия потенциала режиссеров, драматургов, актеров любительских театров".