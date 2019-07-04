Театр "У Никитских ворот" выступит во внеконкурсной программе Авиньонского фестиваля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" с 5 по 28 июля станет участником внеконкурсной программы OFF знаменитого Авиньонского театрального фестиваля. Российская труппа представит спектакль в постановке своего художественного руководителя, народного артиста РФ Марка Розовского под названием "Папа, мама, я и Сталин", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театра.

"В основе спектакля лежит автобиографическая повесть Марка Григорьевича Розовского, которую он сам и поставил, выступив еще и в качестве сценографа. Премьера состоялась 3 апреля 2017 года, как раз в день 80-летнего юбилея Розовского", - рассказала собеседница агентства. Она пояснила, что тему своей постановки режиссер определил так: "Сталин и "сталинщина". Частная история любви и история разрыва, рассказанная подробно и предельно откровенно".

Представитель пресс-службы проинформировала, что в оригинале продолжительность спектакля составляет более трех часов. По просьбе организаторов фестиваля была создана "адаптированная" версия. "Во Франции спектакль будет идти полтора часа, без антракта", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, есть еще одно изменение, оно касается названия постановки. После небольшой ротации слов в фестивальной программе спектакль значится, как "Папа, мама, СТАЛИН и я". Перевод пьесы на французский язык осуществили Ольга Герасимова и Нильда Фернандес, хорошо известный российским любителям эстрады шансонье, недавно ушедший из жизни, отметила представитель пресс-службы театра.

Она сообщила, что "шесть раз в неделю в 14 часов (выходной день - среда) артисты театра "У Никитских ворот" будут выходить на сцену театра Le Chien Qui Fume ("Курящий пес"), чтобы рассказать гостям Авиньонского театрального фестиваля правдивую историю из недалекого прошлого нашей страны, которое следует знать и помнить".

Авиньонский театральный фестиваль, наравне с Каннским фестивалем, - один из старейших в Европе. Впервые он был проведен известным французским актером и режиссером Жаном Виларом в 1947 году.

Этот театральный форум известен своим особым вниманием к главным мировым тенденциям современности. В разные годы на Авиньонском фестивале проходили премьеры всех ведущих мировых режиссеров и хореографов ХХ века, в числе которых - Питер Брук, Роберт Уилсон, Морис Бежар, Пина Бауш и многие другие. Ежегодно в фестивале принимают участие около 40 спектаклей.