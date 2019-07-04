СМИ: в Испании умер актер Артуро Фернандес

МАДРИД, 4 июля. /ТАСС/. Известный в Испании актер Артуро Фернандес умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила в четверг газета ABC.

По ее информации, последние несколько дней артист находился в больнице в Мадриде из-за проблем со здоровьем.

Артуро Фернандес родился 21 февраля 1929 года в Хихоне (автономное сообщество Астурия). На его счету - десятки фильмов. Среди многочисленных работ актера можно выделить картины "Лучшие времена" (Tiempos mejores, 1994), "Девушка в бассейне" (La chica de la piscina, 1987), "Обнаженный брак" (Matrimonio al desnudo, 1974). Фернандес также являлся артистом театра.

Когда актера спрашивали о секрете его долголетия, он рассказывал, что важно "оставаться активным", любить то, что делаешь, и иметь цели, к которым стремишься. Сам артист не прекращал заниматься своей профессиональной деятельностью до апреля 2019 года, когда у него возникли проблемы со спиной.