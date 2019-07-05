Театр чуда и путешествие в космос — бесплатно. Что посмотреть на фестивале "Вдохновение"

Фестиваль по традиции проходит на территории выставочного комплекса ВДНХ, который тоже юбиляр: в этом году ему исполняется 80 лет. Кураторы смотра — Ингеборга Дапкунайте и Роман Должанский — постарались собрать для зрителей самые необычные и непредсказуемые спектакли, которые, как правило, всегда гармонично вписываются в архитектуру комплекса. Большинство постановок пройдет на улице, на них не нужны билеты (но может понадобиться предварительная регистрация). Вход на те спектакли, что идут внутри павильонов, обычно стоит символическую сумму. Рассказываем о шести событиях фестиваля, которые обидно будет пропустить.
"Земля Нод"
Театр FC Bergman, Бельгия/Нидерланды
Земля Нод — место, куда согласно Ветхому Завету был сослан Каин после убийства своего брата. Именно этим и вдохновлялась участники коллектива, создавая свой спектакль. Для них землей странствия становится зал Рубенса Музея изящных искусств Антверпена, который воссоздадут в павильоне №75 ВДНХ. В основе сюжета — история галереи художника, его величественные работы и то время, когда зал был закрыт на реконструкцию (именно в таком виде зрители и увидят его). В полуразрушенных залах с пустыми стенами, где висит лишь одна работа художника "Прободение ребра Спасителя", разворачивается пластический спектакль о людях, ищущих спасения и защиту среди великого.
5 — 10 июля.
Билеты — от 500 руб.
Leonardo
Театр NoGravity, Италия
NoGravity — это особый итальянский театр, который создан по образу и подобию барочных уличных "театров чудес" (XVII–XVIII веков). В основе их были необычные постановки, а на сцене использовались сложные механизмы, которые не всегда понятно, как работали (отсюда и пошло его название). Кроме того, в постановках (в современном мире) любят соединять классическую музыку, танец, перфоманс и множество других вещей. По аналогии с ренессансными театрами итальянцы тоже в основном показывают свои постановки на улице, создавая настоящее волшебство в воображении зрителей (например, заставляя парить актеров прямо над водой). Постановка этого года посвящена Леонардо да Винчи и его работам. Через необычную хореографию создатели пытаются раскрыть самые потаенные и сложные секреты творчества художника.
12 — 14 июля.
Билеты — от 1000 руб.
Mù — cinematique des fluides
Театр Transe Express, Франция
Труппа этого театра — один из старейших и успешнейших коллективов среди ныне существующих уличных театров, он был основан в 1982 году. В основе постановки французов — путешествие главных героев романа "От Земли до Луны" Жюля Верна: Большой взрыв, появление материи, глубинные тайны космоса — все это стало подоплекой для большого фантастического сюжета о нашей вселенной. В спектакле соединились акробатика, воздушные номера, живой оркестр, масштабные декорации и движущиеся машины — конструкции, от которых перехватит дух даже у самого искушенного зрителя.
20 и 21 июля.
Вход свободный для всех желающих (без регистрации).
"Байконур"
Театр "ARTиШОК" (Казахстан) и инженерный театр AXE (Россия)
Театральный проект АХЕ — главные в стране выдумщики по части сценических жанров и спектаклей, связанных с наукой, элементами и материалами. В этот раз они объединились с первым казахским независимым театром "АРТиШОК", чтобы рассказать историю "Байконура" — космодрома, связывающего две страны. Для уличного представления строится своя особая площадка, а актеры наряжены в яркие костюмы, их лица закрывает странный грим. В какой-то момент действие приобретает такой масштаб, что уже непонятно, цирк это или полет в космос.
17 июля.
Вход свободный для всех желающих (без регистрации).
"Свинарка и пастух"
Мобильный художественный театр, Москва
Мобильный художественный театр — детище журналиста и писателя Михаила Зыгаря, автора нашумевших проектов "1968.Digital" и "1917". По сути, это простое приложение, которое вы устанавливаете на свой телефон, и "смотрите" спектакль в абсолютно любое удобное для вас время. Например, есть постановка "Мастер и Маргарита", которая проведет вас по знаковым местам романа под голоса Ингеборги Дапкунайте, Леонида Парфенова, Юрия Колокольникова и других.
Для фестиваля Зыгарь совместно с Валерием Панюшкиным, который выступил автором сценария, поставили спектакль по мотивам кинокартины "Свинарка и пастух", съемки которой проходили на территории ВДНХ в 1941 году.
6 — 21 июля.
Вход свободный для всех желающих (без регистрации).
Фестиваль современной драмы "Любимовка"
"Любимовка" — это масштабный проект о современной драме. В рамках него проходят чтения пьес молодых (или не очень) авторов, которые в дальнейшем могут получить жизнь как самостоятельные спектакли. В свое время на фестивале представляли свои работы Михаил Угаров, Иван Вырыпаев, Ольга Мухина, Евгений Гришковец и многие другие. В этом году на сцене ДК три дня будут читать пьесы о республиках СССР и их жителях. Поэтому проект получил название "Дружба народов". Кроме того, зрителям представят и эскизы будущих спектаклей, режиссером которых выступил Талгат Баталов.
19 — 21 июля.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Кадрия Садыкова