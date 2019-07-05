Театр чуда и путешествие в космос — бесплатно. Что посмотреть на фестивале "Вдохновение"

В этом году он проходит в пятый раз. Среди его участников — именитые театры со всего мира, лучшие представители уличных перфомансов

Фестиваль по традиции проходит на территории выставочного комплекса ВДНХ, который тоже юбиляр: в этом году ему исполняется 80 лет. Кураторы смотра — Ингеборга Дапкунайте и Роман Должанский — постарались собрать для зрителей самые необычные и непредсказуемые спектакли, которые, как правило, всегда гармонично вписываются в архитектуру комплекса. Большинство постановок пройдет на улице, на них не нужны билеты (но может понадобиться предварительная регистрация). Вход на те спектакли, что идут внутри павильонов, обычно стоит символическую сумму. Рассказываем о шести событиях фестиваля, которые обидно будет пропустить. "Земля Нод" Театр FC Bergman, Бельгия/Нидерланды

Земля Нод — место, куда согласно Ветхому Завету был сослан Каин после убийства своего брата. Именно этим и вдохновлялась участники коллектива, создавая свой спектакль. Для них землей странствия становится зал Рубенса Музея изящных искусств Антверпена, который воссоздадут в павильоне №75 ВДНХ. В основе сюжета — история галереи художника, его величественные работы и то время, когда зал был закрыт на реконструкцию (именно в таком виде зрители и увидят его). В полуразрушенных залах с пустыми стенами, где висит лишь одна работа художника "Прободение ребра Спасителя", разворачивается пластический спектакль о людях, ищущих спасения и защиту среди великого. 5 — 10 июля. Билеты — от 500 руб. Leonardo Театр NoGravity, Италия

NoGravity — это особый итальянский театр, который создан по образу и подобию барочных уличных "театров чудес" (XVII–XVIII веков). В основе их были необычные постановки, а на сцене использовались сложные механизмы, которые не всегда понятно, как работали (отсюда и пошло его название). Кроме того, в постановках (в современном мире) любят соединять классическую музыку, танец, перфоманс и множество других вещей. По аналогии с ренессансными театрами итальянцы тоже в основном показывают свои постановки на улице, создавая настоящее волшебство в воображении зрителей (например, заставляя парить актеров прямо над водой). Постановка этого года посвящена Леонардо да Винчи и его работам. Через необычную хореографию создатели пытаются раскрыть самые потаенные и сложные секреты творчества художника. 12 — 14 июля. Билеты — от 1000 руб. Mù — cinematique des fluides Театр Transe Express, Франция

Описание Mù — cinematique des fluides © Пресс-служба фестиваля “Вдохновение”

Труппа этого театра — один из старейших и успешнейших коллективов среди ныне существующих уличных театров, он был основан в 1982 году. В основе постановки французов — путешествие главных героев романа "От Земли до Луны" Жюля Верна: Большой взрыв, появление материи, глубинные тайны космоса — все это стало подоплекой для большого фантастического сюжета о нашей вселенной. В спектакле соединились акробатика, воздушные номера, живой оркестр, масштабные декорации и движущиеся машины — конструкции, от которых перехватит дух даже у самого искушенного зрителя. 20 и 21 июля. Вход свободный для всех желающих (без регистрации). "Байконур" Театр "ARTиШОК" (Казахстан) и инженерный театр AXE (Россия)

Театральный проект АХЕ — главные в стране выдумщики по части сценических жанров и спектаклей, связанных с наукой, элементами и материалами. В этот раз они объединились с первым казахским независимым театром "АРТиШОК", чтобы рассказать историю "Байконура" — космодрома, связывающего две страны. Для уличного представления строится своя особая площадка, а актеры наряжены в яркие костюмы, их лица закрывает странный грим. В какой-то момент действие приобретает такой масштаб, что уже непонятно, цирк это или полет в космос. 17 июля. Вход свободный для всех желающих (без регистрации). "Свинарка и пастух" Мобильный художественный театр, Москва

Описание Актеры из спектакля "Свинарка и пастух" © Пресс-служба фестиваля “Вдохновение”

Мобильный художественный театр — детище журналиста и писателя Михаила Зыгаря, автора нашумевших проектов "1968.Digital" и "1917". По сути, это простое приложение, которое вы устанавливаете на свой телефон, и "смотрите" спектакль в абсолютно любое удобное для вас время. Например, есть постановка "Мастер и Маргарита", которая проведет вас по знаковым местам романа под голоса Ингеборги Дапкунайте, Леонида Парфенова, Юрия Колокольникова и других. Для фестиваля Зыгарь совместно с Валерием Панюшкиным, который выступил автором сценария, поставили спектакль по мотивам кинокартины "Свинарка и пастух", съемки которой проходили на территории ВДНХ в 1941 году. 6 — 21 июля. Вход свободный для всех желающих (без регистрации). Фестиваль современной драмы "Любимовка"

Описание Во время фестиваля "Любимовка" © Пресс-служба фестиваля “Вдохновение”