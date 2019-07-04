Мюзикл "Титаник" покажут в Москве на английском языке

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бродвейское шоу "Титаник" впервые представят в России на английском языке с русскоязычными субтитрами. Показы пройдут с 27 августа по 1 сентября на сцене Московского дворца молодежи, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба агентства Moscow Show.

"На сцене Московского дворца молодежи 27, 28, 29, 30, 31 августа и 1 сентября 2019 года состоится премьера бродвейского шоу Titanic. The Musical. Оригинальный бродвейский состав постановки впервые приедет в Россию", - отметили организаторы гастролей.

Подлинные декорации также прибудут из США, для их транспортировки понадобится пять фур.

Премьера мюзикла "Титаник" Маури Йестона состоялась на Бродвее в 1997 году. С тех пор постановка получила признание по всему миру и была удостоена пяти наград американской театральной премии Tony Awards, включая приз за лучшее музыкальное сопровождение. Мюзикл основан на реальных событиях, он рассказывает историю столкновения корабля "Титаник" с айсбергом в водах Северной Атлантики 14 апреля 1912 года. Трагедия унесла жизни 1,5 тыс. пассажиров и членов экипажа.

"Создатели этого потрясающего и волнующего мюзикла сфокусировали свое внимание на надеждах и мечтах каждого пассажира, их историях, их амбициях. "Титаник" был кораблем мечты, и у каждого она была своя: пассажиры третьего класса мечтали о лучшей жизни в Америке, пассажиры второго класса представляли, что они могут прикоснуться к богатой жизни, пассажиры первого класса - бароны - верили, что их наследство будет вечным", - рассказали о постановке в компании.