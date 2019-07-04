Кинофестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде откроет картина "Выше неба" Оксаны Карас

ТАСС, 4 июля. Фильм режиссера Оксаны Карас "Выше неба" откроет Третий фестиваль нового кино "Горький fest", который пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фестиваля.

"Фестиваль откроется 19 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького показом фильма "Выше неба" режиссера Оксаны Карас. На закрытии будет показан документальный фильм "Оперение" о студии творческого развития детей, под патронажем благотворительного фонда Константина Хабенского", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, одним из центральных событий кинофестиваля станет спектакль "#Зановородиться", который актер Александр Петров представит на стадионе "Нижний Новгород". Это режиссерский дебют Петрова, в постановке объединены элементы музыки, поэзии, кино.

В конкурсную программу полнометражных фильмов вошли картины "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо, "Болевой порог" Андрея Симонова, "Вера" Александра Нерадовского, "Замыкание" Татьяны Эверстовой, "Зима" Сергея Черникова, "Катя и Стефания. Портрет в интерьере" Михаила Горобчука, "Троица" Ян Гэ, "Я не плачу" Александры Андроновой. Конкурсная программа короткометражных лент включает в себя 26 фильмов. Во внеконкурсную программу вошли 17 фильмов. На фестивале "Горький fest" запланированы программа киностудии "Союзмультфильм", всероссийский питчинг дебютантов и другие мероприятия.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Как отмечают организаторы, его цель - "представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья".

На фестивале проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия. В 2017 году работало две площадки, через год их число увеличилось до 13. В 2018 году на "Горький fest" было показано более 50 фильмов, в том числе в летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной. Гран-при фестиваля получила картина "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко.