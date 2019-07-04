СМИ: Рами Малек отказался бы от роли религиозного фанатика в 25-й ленте бондианы

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Американский актер с египетскими корнями Рами Малек согласился исполнить роль злодея в новом, 25-м фильме о похождениях Джеймса Бонда лишь после того, как его заверили, что у персонажа "не будет никаких религиозных или идеологических предпочтений". Об этом 38-летний Малек, получивший в этом году премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за исполнение главной роли в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), заявил в интервью газете Daily Express.

Актер специально проговорил это с режиссером картины об агенте 007 Кэри Фукунагой, чтобы убедиться, что ему не придется исполнять роль "религиозного фундаменталиста". Он не должен "быть причастен к какому-либо террористическому акту, отражающему идеологию или религию", иначе "на меня не рассчитывайте", предупредил Малек 41-летнего постановщика картины.

"Однако, как оказалось, это ему не присуще, - продолжил Малек. - Это совсем иной террорист". Актер отметил, что его "герой" обладает "отличным характером", и что он "очень рад", что сыграет в фильме, который должен выйти на экраны в апреле будущего года. "Это еще один очень крутой сценарий, написанный людьми, которые точно знают, что хотят увидеть зрители в таких фильмах", - добавил актер.

Согласно официальному краткому содержанию сюжета фильма, его персонаж - "таинственный злодей, вооруженный новыми опасными технологиями".

Малек родился в столице Египта, Каире, в семье православных христиан-коптов. В 1978 году они переехали в США, где спустя некоторое время обосновались в Лос-Анджелесе. В 2003 году Рами окончил факультет искусств университета Эвансвилла в штате Индиана, получив степень бакалавра. Затем он перебрался в Голливуд, где некоторое время был разносчиком пиццы и подрабатывал в небольшом восточном ресторане, где готовил традиционные арабские шаурму и фалафель.

"Я очень горжусь тем, откуда я и моя семья, - признался актер. - Просто удивительно иметь родителей, которые, пойдя на огромный риск, оставили свой дом и перебрались в другую страну, чтобы у детей была жизнь, которая, возможно, дала бы им больше возможностей".

Роль Джеймса Бонда в 25-й ленте бондианы в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг, на экранах вновь появятся известная французская актриса Леа Сейду в роли доктора Мадлен Свон, американский актер Джеффри Райт - в роли агента ЦРУ, а Рэйф Файнс продолжит по сюжету фильма возглавлять МИ-6. Среди новых имен в бондиане фигурируют английская актриса Лашана Линч, ранее снявшаяся в фильме "Капитан Марвел" (Captain Marvel, 2019 г.), испано-кубинская актриса Ана де Армас и американец Билли Магнуссен.

К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд.

Помимо британского актера Дэниэла Крэйга, агентом 007 успели в разные годы побывать Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.