Christie's выставит 9 июля на торги редкие издания произведений русских классиков

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Аукционный дом Christie's проведет 9 июля торги под названием "Золотой век русской литературы", на которые будет выставлено более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции, включая произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других авторов. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь Christie's.

Топ-лотом предстоящего аукциона станет первое издание романа Пушкина "Евгений Онегин", выпущенное в 1825 году типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга. Его оценочная стоимость составляет £120-160 тыс. ($151-201 тыс.). На торги будет выставлено редкое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" (1831-1832 годов), среди предыдущих владельцев которого были князья Воронцовы, о чем свидетельствует нанесенная на книгу монограмма. Данный лот оценивается Christie's в £70-90 тысю ($88-113 тыс.).

В числе других главных лотов торгов - первое прижизненное издание басен Ивана Крылова (1809 год) и редкое первое издание поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" (1820 год). Обе книги оцениваются экспертами в £50-80 тыс. ($63-100 тыс.). Первое и единственное прижизненное издание собрания стихотворений Михаила Лермонтова 1840 года оценено в £30-50 тыс. ($38-63 тыс.).

Вниманию коллекционеров Christie's предлагается издание произведения древнерусской литературы "Слово о полку Игореве" 1800 года с оценкой £30-40 тыс. ($38-50 тыс.). На продажу также выставляется первое издание сборника стихотворений Николая Некрасова "Мечты и звуки" 1840 года с оценкой £25-35 тыс. ($31-44 тыс.).