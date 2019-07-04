Худрук и директор Волковского театра встретятся 5 июля с руководством Минкультуры

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов и художественный руководитель театра Евгений Марчелли встретятся с представителями Министерства культуры в Москве 5 июля. Об этом ТАСС сообщил Евгений Марчелли по итогам собрания сотрудников театра в четверг.

Труппа Волковского театра во вторник направила письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой поддержать Марчелли в конфликтной ситуации, которая сложилась между ним и Туркаловым. Артисты и худрук считают конфликт неразрешимым. Письмо подписал 51 из 60 артистов, пришедших на собрание.

"У нас на завтра запланирована встреча с Минкультуры. Личная встреча с заместителем министра будет и у меня, и у директора театра Туркалова. Я надеюсь, что состоится диалог, и будет найдено какое-то решение в сложившейся ситуации", - сказал Марчелли.

Ранее сообщалось, что министр культуры РФ Владимир Мединский в связи с конфликтом пообещал провести проверку в Российском государственном академическом театре драмы имени Волкова.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Марчелли является худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. К работе он приступил в январе 2019 года. Туркалов ранее возглавлял Владивостокский цирк, был директором Хабаровского краевого театра драмы.