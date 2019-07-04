Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт на Театральной площади в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Оркестр, солисты и хор Большого театра России дадут 7 июля бесплатный концерт на Театральной площади в центре Москвы. Об этом сообщил в четверг на пресс-брифинге генеральный директор театра Владимир Урин.

В прошлом году подобный концерт прошел впервые, его посетили более 8 тыс. зрителей. "Мы сразу откликнулись на эту идею, довольны результатами первого выступления", - сказал Урин.

Он добавил, что предстоящий концерт будет отличаться от прошлогоднего. "Помимо оркестра и солистов в этом году будет принимать участие хор", - пояснил Урин. Он сообщил, что улицы, прилегающие к Большому театру, во время концерта будут перекрыты.

"Более того, не скрою, у нас есть идея уйти от этой площадки перед Большим театром и освоить совсем другую, не менее значительную", - сообщил генеральный директор театра. Он пояснил, что сейчас ведет переговоры с администрацией президента. "В будущем году, надеюсь, концерт пройдет в другом месте, на более вместительной площадке, как только договоримся, сразу объявим", - сказал Урин. Также он надеется, что в будущем году к солистам Большого театра присоединятся звезды мировой оперы.

Подмостки для выступления артистов будут установлены перед историческим зданием Большого театра. Вход на концерт, который начнется в 15:00 мск, - свободный, но количество мест ограничено, так что организаторы советуют занимать места заранее. Программу концерта составят хиты из таких опер, как "Кармен", "Набукко", "Турандот", "Богема", "Иоланта", балета "Щелкунчик". Завершит вечер исполнение "Подмосковных вечеров".

За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель - главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. Выступление артистов состоится в рамках международного фестиваля "BMW Опера без границ", концерты которого уже состоялись в Лондоне, Берлине, Мюнхене и других городах.