Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина открылся в Самарской области

САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Сорок шестой Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина открылся в четверг на Мастрюковских озерах в Самарской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Фестиваль готов принять более 50 тыс. гостей, по состоянию на сегодня на поляну уже прибыли свыше 5 тыс. человек. На плавучую сцену-гитару, которая уже оборудована и установлена на воде, в субботу вечером выйдут лучшие из лучших бардов со всей страны. Фестиваль насыщен масштабной культурной программой, и я убежден, что в этом году он будет особенным и незабываемым", - цитирует пресс-служба зампредседателя областного правительства Александра Фетисова.

Как сообщается, в этом году на фестивале работают 14 эстрад. На главной сцене выступят легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и "Грушинское трио". На одной из самых важных эстрад Грушинского - "Детская поющая республика" выступят более 500 юных дарований из разных регионов страны. Кульминацией фестиваля станет традиционный концерт в субботу вечером на сцене-гитаре со зрительным залом-горой.

Кроме конкурсных прослушиваний и концертов, в программе фестиваля традиционный футбольный матч между "Сборной мира" и "Сборной ветеранов "Крыльев Советов" и другие спортивные состязания. Также запланированы концерты "Давайте восклицать", посвященный 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы, и "Наполним музыкой сердца", посвященный 85-летию с дней рождения Юрия Визбора и Ады Якушевой. Специальные гости фестиваля Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов после выступления на основной сцене устроят импровизированное поэтическое соревнование с участием современных поэтов. Завершится фестиваль 7 июля.

Одной из наиболее представительных на открывшемся фестивале стала делегация Тюмени и Тюменской области в составе 45 человек. "У нас достаточно большая делегация, это в основном лауреаты наших сибирских фестивалей, в том числе межрегионального фестиваля "Зимний бардовский в Тюмени", у нас тут большая насыщенная программа, много выступлений", - рассказал ТАСС руководитель делегации и исполнительный директор "Зимнего бардовского в Тюмени", лауреат Грушинского фестиваля Сергей Ломакин.

По его словам, Грушинский фестиваль - это особое явление. "Грушинский - это поющая поэзия, это, если можно так выразиться, особый экологический жанр, где пересекается то, что нужно современному человеку, где можно наслаждаться общением и очищать душу", - отметил Ломакин.

О фестивале

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах. Участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары.