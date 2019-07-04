Постановкой "Грех" Тульского академического театра драмы открылся фестиваль "Толстой"

ТУЛА, 4 июля. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Толстой", который проходит на площадках Тулы и Ясной поляны с 4 по 7 июля, открылся в четверг в Тульском академическом театре драмы спектаклем "Грех" Геннадия Тростянецкого по повести Л. Н. Толстого "Дьявол".

"Наш фестиваль проходит в рамках национального проекта "Культура". В этом году мы стартуем в Тульском драматическом театре не случайно. Меня это радует, потому что традиция постановок произведений Толстого на сцене тульского театра известна давно. В 1890-м году в Туле был впервые поставлен спектакль "Плоды просвещения" и сам автор - Лев Николаевич Толстой - посещал репетиции", - сказала со сцены директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

По ее словам, спектакль "Грех" был поставлен в год 190-летия со дня рождения Толстого. Авторами оригинального сценария выступили Тростяницкий и Олег Богаев, добавившие к тексту Толстого новые детали и персонажей.

Главный герой постановки - Евгений Иртенев в исполнении Дмитрия Чепушканова - по окончании университета возвращается в свое запущенное имение, чтобы его восстановить. Однако молодого человека больше привлекают женщины, среди которых крестьянка Степанида (Ольга Баурина) и жена Лиза Анненская (Инна Медведева). В спектакле задействованы также заслуженные артисты России Ольга Красикова, Любовь Спирихина, Андрей Сидоренко и другие артисты.

"Я очень хотел попасть в эту пьесу, потому что именно это произведение Толстого, несмотря на то, что оно маленькое по объему, сравнимо с романом "Анна Каренина" по своей проблематике", - поделился с ТАСС Чепушканов. Он добавил, что пьеса основана на известном факте, случившемся в Туле, когда тульский судебный следователь застрелил крестьянку. "Открытость и честность Толстого подкупают, вызывают желание говорить об этом подробно, так, чтобы оставалась душа", - подчеркнул артист.

В афише фестиваля - три версии "Анны Карениной": "АННА: ЛЮБОЛЬ" частного театра из Латвии Мertrыdes Ielas Teвtris, "Каренины" Тульского академического театра драмы и "Анна Каренина" театра "София" из Болгарии. Помимо этого зрители увидят спектакль "Хаджи-Мурат" Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума, постановку "Дьявол" Краснодарского молодежного театра и другие работы. Для детской аудитории состоятся квест режиссера Александры Ловянниковой по "Войне и миру", спектакль "Гусенок" Тульского театра кукол, саунд-драма "Детство" режиссера Алексея Размахова и другие представления.

О фестивале

Впервые "Толстой Weekend" прошел в 2016 году, в 2019 году слово weekend было убрано из названия из-за увеличения длительности фестиваля. Идея мероприятия принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Он входит в топ-200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий и включен в план Года театра России.