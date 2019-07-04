Гала-концерт фестиваля Мацуева Alma mater собрал в Суздале сотни меломанов

СУЗДАЛЬ, 4 июля. Гала-концерт фестиваля Дениса Мацуева "Alma mater: "Новые имена" в Суздале" собрал в четверг на территории кремля древнего города сотни зрителей и звезд музыкальной классической сцены. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Культура".

Традиционно фестиваль проходит в Суздале в дни летней творческой школы "Новые имена", поэтому в фестивале участвуют воспитанники и стипендиаты школы. В этот раз на открытую сцену вышли молодые исполнители Тимофей Яхнов (гобой) и Андрей Рязанцев (кларнет), Елисей Мысин (рояль), Матвей Блюмин (скрипка), а также известные музыканты - Денис Мацуев (фортепиано), Екатерина Мечетина (фортепиано), Владислав Лаврик (труба), Игорь Федоров (кларнет), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные), лауреат премии конкурса им. Чайковского 2019 года пианист Константин Емельянов.

Накануне концерта в Суздаль пришла прохладная погода с дождем, что отпугнуло часть зрителей, а некоторые музыканты даже не смогли порепетировать на сцене. Однако за несколько минут до выступления выглянуло солнце, и зрители смогли расположиться перед сценой на пледах и раскладных креслах.

"Для нас Суздаль - это абсолютно святое, - отметил народный артист России, президент фонда "Новые имена" Денис Мацуев. - Я каждый год сюда приезжаю, потому что мы отдаем дань нашему образованию, нашему воспитанию и нашей молодости". Он надеется, что мероприятия "Новых имен" "не будут сбавлять обороты" - они получают грантовую поддержку президента РФ, вошли в нацпроект "Культура".

"Минимум 20 регионов мы объезжаем за год с нашими лучшими профессорами Московской консерватории. Они дают мастер-классы, по итогам которых наши стипендиаты получают путевку в Суздаль. Это уже закон", - подчеркнул Мацуев.

О фестивале

Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию летней творческой школы фонда, впервые Alma mater проводился летом 2018 года.

Школа "Новые имена" в Суздале ежегодно собирает юных музыкантов, художников, архитекторов. За годы работы она приняла свыше 8 тыс. молодых людей из России и из-за рубежа. В рамках проекта в Суздале проводились круглые столы ЮНЕСКО, в 2003 году школе "Новые имена" был присвоен статус международных курсов ЮНЕСКО по художественному образованию.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей. Как сказала ТАСС директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова, до 2024 года по нацпроекту "Культура" на развитие культурной сферы Владимирской области будет направлено свыше 709 млн рублей.