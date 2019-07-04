Бельгийско-голландским спектаклем "Земля Нод" откроется фестиваль "Вдохновение" в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Вдохновение" откроется на ВДНХ в Москве бельгийско-голландским спектаклем-инсталляцией "Земля Нод" (The Land of Nod) театральной компании FC Bergman. В этом году он пройдет в пятый раз и будет приурочен к 80-летнему юбилею ВДНХ, сообщают организаторы.

Зрители увидят пластический спектакль без слов. Действие будет построено вокруг человека, оказавшегося в картинной галерее и ищущего защиту, "свою собственную землю Нод в ее стенах". На создание спектакля, который покажут в павильоне № 75, коллектив FC Bergman вдохновил Музей Рубенса в Антверпене.

"Мы привозим в Москву уникальную постановку, где все зрители оказываются в точной копии зала Музея Рубенса, и каждый сможет испытать на себе всю красоту и силу искусства. Сама картина Рубенса, которая является важнейшей частью нашего спектакля, никогда не покидала музейных стен, и только наши зрители могут посмотреть, как на их глазах меняется музей, но лишь огромное художественное полотно постоянно", - рассказал ТАСС о спектакле технический директор проекта Дидерик Хоппенбрауэрс.

"Землю Нод" на столичной сцене сыграют впервые. По словам создателей проекта, постановка уже успела "стать знаменитой", ее представляли во многих странах. Российская премьера прошла в Санкт-Петербурге в конце июня, и "на все спектакли не было ни одного свободного места". Хоппенбрауэрс выразил надежду, что в Москве будет создана такая же "дружественная и позитивная атмосфера".

Фестиваль в этом году проходит в пятый раз и совпадает с празднованием 80-летия ВДНХ. "В этом году мы отмечаем сразу два юбилея - 80-летие ВДНХ и пятилетие фестиваля "Вдохновение". За пять прошедших лет фестиваль стал важным культурным событием и одним из самых посещаемых в России. Мы собрали очень разнообразную и интересную программу самых разных театральных жанров и форматов - от прекрасного бельгийско-голландского спектакля "Земля НОД", который откроет фестиваль, до знаменитого итальянского театра No Gravity", - сообщила ТАСС представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

Основная программа

Одним из главных событий фестиваля станет выступление итальянского театра NoGravity. Постановка приурочена к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. "В этом году они покажут совершенно новый, только поставленный спектакль Leonardo о гении Да Винчи, и Москва станет вторым городом в мире, кто увидит эту постановку всего через две недели после мировой премьеры", - добавила Давыдова.

В рамках фестиваля также пройдут два одноименных спектакля на сюжет советского фильма режиссера Ивана Пырьева "Свинарка и пастух", который в свое время был символом ВДНХ. Мобильный Художественный театр Михаила Зыгаря представит аудиоспектакль-прогулку, ремейк оригинального сюжета, происходящий в наши дни. Театр Наций же покажет "футуристичный музыкальный спектакль" Романа Шаляпина по мотивам кинопроизведения.

В афише также можно найти проекты театров из Белоруссии, Литвы, Казахстана и Армении. Среди участников этого года - французский уличный театр "Транс Экспресс". Завершится фестиваль созданием интерактивной инсталляции всемирно известного художника Оливье Гростета "Парящий мост" в запрудной зоне ВДНХ. Фестиваль "Вдохновение" продлится до 21 августа.