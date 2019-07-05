AFP: работу художника русского происхождения Николя де Сталя выставят на аукцион в Париже

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Картина известного французского художника-абстракциониста русского происхождения Николя де Сталя (1914-1955) "Парк де Пренс" (Le Parc des Princes) будет выставлена на аукцион. Как сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя дома "Кристис" (Christie's), торги пройдут в Париже 17 октября.

"Картина была написана в 1952 году, когда художник и его жена присутствовали на футбольном матче между Францией и Швецией, который проходил на парижском стадионе "Парк де Пренс", - напомнил представитель аукционного дома. "Де Сталя настолько захватила интенсивная игра, что после него он провел всю ночь в студии, пытаясь передать то, что он увидел, на холст", - добавил он. Оценочная стоимость полотна - от €18 млн до €25 млн.

Ранее картина находилось в Музее Пикассо в Антибе на юге Франции, где художник провел свои последние годы жизни. После смерти живописца полотно принадлежало потомкам де Сталя. За свою историю полотно выставлялось не больше десяти раз. В 1953 году "Парк де Пренс" увидели в Нью-Йорке, в 1956 году - в Национальном музее современного искусства в Париже, в 1972 году - в городе Сен-Поль-де-Ванс на юго-востоке Франции, тремя годами позже - в парижском Гран-пале, затем в Лондоне и Мадриде (в 1991 году). В 2003 году картина была вновь выставлена в Париже в Центре Помпиду.

Николя де Сталь

Николай Владимирович де Сталь вышел из семьи видных российских военных. Его отец, барон Владимир Шталь фон Гольштейн, служил в конном лейб-гвардии полку, был генерал- майором русской армии, заместителем коменданта Петропавловской крепости. После революции семья эмигрировала. В начале двадцатых годов отец и мать де Сталя, проживавшие в Польше, скончались, и он вместе со своими двумя сестрами был усыновлен семьей бельгийских католиков по фамилии Фрисеро.

Де Сталь учился в колледже иезуитов. Затем закончил в 30-е годы Бельгийскую королевскую академию наук и искусств, много путешествовал по Европе и Северной Африке. В 1939 году он записался в Иностранный легион и служил в Алжире и Тунисе. В 1941 году был демобилизован.

После этого художник жил в Ницце, где познакомился с художницей- абстракционистом Соней Делоне, также родившейся в России. Под ее влиянием занялся живописью и быстро стал популярным. Несмотря на то, что де Сталем было создано около тысячи произведений, цены на них на ведущих мировых аукционах зачастую значительно превышают миллионную отметку как в долларах, так и евро. Так, в 2011 году "Лежащая обнаженная" (1954) - одна из его последних картин - была продана на парижском аукционе более чем за €7 млн.