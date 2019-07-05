FT: американские ученые с помощью алгоритма определили авторство восьми песен "Битлз"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Американские специалисты сумели математическими методами определить, кто написал музыку к восьми песням The Beatles ("Битлз"), авторство которых вызывает наибольшие споры среди экспертов и фанатов их творчества. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на доклад ученых.

Группа исследователей во главе с Марком Гликманом, старшим преподавателем статистики в Гарвардском университете, за три года разработала программу-алгоритм, которую они вначале применили к музыкальным мотивам из 70 песен, созданных Джоном Ленноном и Полом Маккартни между 1962 и 1966 годом, авторство которых не вызывает сомнений. С помощью этой информации американцы смогли отличать треки Леннона от треков Маккартни с точностью до 76%.

Подобная модель со 137-ю уникальными музыкальными характеристиками, такими как повторяющиеся последовательности аккордов и мелодические сходства, была применена затем к восьми песням ливерпульской четверки, которые зарегистрированы как совместные произведения Леннона и Маккартни, однако не все они в действительности созданы обоими.

Оказалось, что такие произведения, как Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret, а также проигрыш в песне A Hard Day's Night на 90% соответствует другим творениям Леннона.

Гликман выразил надежду, что статистическая модель программы окажется полезной для музыкальных историков. "Наша работа - это, по сути, проект для тех, кто хочет следить за изменениями в музыке", - отметил он. Эксперт убежден, что, используя разработанную американскими исследователями модель, можно оценить вклад того или иного музыканта в создание произведения.

По словам Эрни Саттона, представителя Британского фан-клуба "Битлз", имеющего 8 тыс. подписчиков в социальных сетях и издающего ежеквартальный журнал, исследование будет "очень интересным" для сообщества. "Все новое, что мы можем узнать о том, как они сочиняли эти удивительные песни, безусловно является плюсом", - считает Саттон. "Но даже с новыми технологиями мы, конечно, никогда не узнаем наверняка, что же происходило в действительности, и это, несомненно, вызовет еще больше споров среди нас, фанатов", - полагает он.