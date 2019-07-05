В Туле создадут арт-квартал уличного искусства

ТУЛА, 5 июля. /ТАСС/. Творческое объединение "Артмоссфера" приступило к созданию первого в Туле арт-квартала, в котором художники из Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода украсят стены домов рисунками в стиле граффити. В дальнейшем планируется создать туристический маршрут по этим объектам, рассказала в пятницу ТАСС основатель объединения Юлия Василенко.

"Первые две работы выполнены на стенах здания творческого индустриального кластера "Октава" и завода "Октава" в центре Тулы, их общая площадь превышает 300 кв. м. Идея заключается в том, чтобы создать арт-квартал вокруг кластера, а затем размещать работы на других стенах домов в Туле, пока это согласовывается с городскими властями, затем будут рассматриваться эскизы. Они будут объединены сюжетной линией, связанной с промышленным прошлым и настоящим города", - сказала Василенко.

По ее словам, "Артмоссфера" имеет опыт реализации подобных проектов. "У нас был такой опыт в Москве в рамках акции "Ночь в музее", проводились пешие экскурсии по подобным арт-объектам. Про эти работы, про самих художников, про развитие уличного искусства нужно рассказывать. И в этом наши образовательные, просветительские задачи сходятся с задачами кластера "Октава", - заметила Василенко.

Взгляд художников

Художник из Москвы Дмитрий Аске, который рисовал масштабные картины на фасадах домов в Салавате, Выксе, Владивостоке, Мангейме (Германия) и других городах, на одной из лицевых стен кластера "Октава" по принципу коллажа создал композицию из геометрических фигур площадью более 200 кв. м. "Для меня всегда важно, чтобы в работе был посыл, …чтобы были вариации для размышления. Работу со своим помощником мы выполнили за три с половиной дня, ушло порядка 180 баллонов краски", - рассказал ТАСС художник.

По его словам, стена здания была обработана специальным грунтом, использовались влагостойкие краски, что позволит рисунку сохраниться в течение 8-10 лет.

Алексей Лука, геометрические композиции которого можно увидеть на домах в Москве и Санкт-Петербурге, Риме и Мадриде, в некоторых городах Германии, Марокко, Словакии и Эстонии, украсил стену завода "Октава" рисунком, в котором, по его словам, проведены параллели между музыкой и визуальным искусством. "В музыке определенные ноты выстраиваются в композицию, вот и здесь, в рисунке, все абстрактные фигуры выстроены в определенный порядок. Рисунок выполнен в мягких, приглушенных тонах, что вписывается в окружающее пространство", - отметил Лука.

Для дальнейшей работы творческое объединение "Артмоссфера" планирует привлечь художников, популярных в сфере уличного искусства. "Полностью завершить проект мы планируем в конце июля - начале августа", - добавила Василенко.

"Артмоссфера" - независимое творческое объединение, создатель и организатор единственной в России биеннале, представляющей художников с бэкграундом в уличном искусстве. Выставки их работ проводились в 2014, 2016, 2018 годах. Объединение организует и курирует художественные и музыкальные проекты, самостоятельно и в сотрудничестве с различными творческими коллективами.

Творческий индустриальный кластер "Октава" - культурно-образовательный центр, созданный на базе одноименного действующего завода в центре Тулы в апреле 2018 года. За год работы на базе кластера прошло более 350 мероприятий разного уровня, которые посетили более 74 тыс. человек. Кластер включает в себя Музей станка, Высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга, многофункциональный зал для проведения лекций, концертов и спектаклей, техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую "Фаблаб Maker".