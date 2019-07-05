Толстой заявил, что "Культурный норматив школьника" не должен мешать творчеству учителя

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Творческий подход преподавателей не должен быть ограничен разрабатываемым "Культурным нормативом школьника". Такое мнение высказал журналистам в Мурманске в рамках в рамках выездного заседания президиума Российского комитета Международного совета музеев - ИКОМ России советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. В то же время он отметил необходимость такого перечня.

"Нельзя абсолютную свободу здесь давать, должен быть этот обязательный перечень. Но и в то же время нельзя ограничивать творческий подход преподавателя", - сказал он.

Как отметил Толстой, разрабатываемые нормативы определяют обязательный перечень, но только ими ограничивать изучение культуры в школе не планируется. "Мне казалось, что министерства должны больше работать с практиками, с реальными учителями, потому что именно на стыке того, что могут предложить учителя, и то, что потом входит в стандарты, и есть какая-то истина", - сказал он.

Проект "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинофильмов в год. Затем дети должны будут поделиться своими впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике для усвоения нормативного объема знаний о культуре и искусстве. Содержание проекта предусматривает двустороннюю направленность погружения учащихся в пространство культуры и искусства. С одной стороны, приобщение к культурным практикам через посещения учреждений культуры, с другой стороны, через освоение рекомендованных к изучению произведений искусства.

В предметном содержании, определяющем нормативы проекта, представлено семь направлений искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф.

По каждому направлению подготовлен рекомендуемый список произведений, состоящий из двух компонентов: мирового и отечественного, с преобладанием национального аспекта. В настоящее время перечни произведений направлены для экспертизы в специализированные организации, профессиональные объединения культуры, творческие союзы.