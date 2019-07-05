Сад героев Достоевского открыли в Петербурге к ежегодному празднику в честь писателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Музыкально-литературный Сад героев Достоевского, рассказывающий о воплощении его произведений в музыке, открылся в Санкт-Петербурге в честь ежегодного городского праздника "День Достоевского" в пятницу. Этот праздник отмечается уже в десятый раз, и он приурочен не ко дню рождения писателя, а ко времени действия романа "Преступление и наказание", события которого, как известно, развернулись "в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер".

"Сегодня Сад Дружбы на Литейном проспекте превратился в Сад героев Ф. М. Достоевского. Музыкально-литературный концерт рассказывает о связи творчества писателя и музыки, о воплощении произведений писателя в музыке", - рассказали ТАСС в оргкомитете фестиваля. Первый день фестиваля традиционно называется "День ДО", поскольку он предваряет события основного "Дня Д".

Сад придумали и организовали специалисты Центральной библиотеки имени Лермонтова. Здесь гостям предпраздничного действа представлена инсталляция "Что внутри" с изображениями героев книг Достоевского, книжная беседка и книжный обмен - "книговорот", философский цитатник "Карамазов", викторина "Родион Романыч и другие", а также печатный станок, на котором собственными руками можно сделать эстамп на сюжет Достоевского.

"День Д"

Главные события литературного праздника развернутся в субботу, когда в центре Петербурга, в Кузнечном переулке, пройдет карнавал с гигантскими марионетками и живыми скульптурами героев произведений Достоевского, флешмоб, музыкальный концерт, экскурсии и спектакли. Площадками фестиваля в этом году станут Михайловский замок, музей "Разночинный Петербург", Некрополь мастеров искусств, библиотека имени Маяковского, Юсуповский сад и целый ряд библиотек. Музей Анны Ахматовой, также вошедший в число участников, проводит новую экскурсию "От Ахматовой к Достоевскому".

Перед открытием фестиваля научный сотрудник Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Мария Михновец рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС, что карнавальное шествие предварит флешмоб "Всемирное братство", а также премьера спектакля "Литературный ассамбляж". "Каждый год у представления своя тематика. И в этом году тема - "Литературный ассамбляж", то есть те авторы и те произведения, которые оказали влияние на творчество Ф. М. Достоевского", - сказала Михновец. Продолжит праздник экскурсионная программа "Молодежь Достоевскому": волонтеры музея писателя проведут гостей по трем маршрутам в районах Сенной и Владимирской площадей, а также Невского проспекта в режиме нон-стоп. На народной акции "Мой Достоевский" любители творчества писателя смогут рассказать о влиянии Достоевского на их жизнь.