Орловский академический театр драмы принял театральную эстафету вслед за Тулой

ОРЕЛ, 5 июля. /ТАСС/. Тульский академический театр драмы им. М. Горького передал Орловской области театральную эстафету и представил на сцене Орловского государственного академического театра драмы им. И. С. Тургенева спектакль режиссера Дмитрия Краснова "Земля Эльзы" по пьесе Ярославы Пулинович, передает корреспондент ТАСС.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны - Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

"Хочется отметить, что в мире, который очень быстро развивается, востребованность театрального искусства остается, потому что театр - это особая энергетика, которую артисты дарят нам с вами, зрителям <…> И сегодня на этой сцене наш город оружейников, мастеров с гордостью передает символ театрального фестиваля в надежные руки городу Орлу", - сказала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Премьера "Земли Эльзы" в тульском драмтеатре состоялась 4 октября 2018 года. По сюжету постановки, Эльза и Василий давно не молоды, у них есть дети, внуки, но, как известно, любви все возрасты покорны. Однако детям сложно увидеть в стареющих родителях не помощников и нянь, а личностей. Постановку, рассказывающую о любви, в Орле встретили тепло: полный зал аплодировал стоя.

Всего в Орле артисты из Тулы покажут три спектакля: помимо "Земли Эльзы", драмтеатр привез трагикомедию "33 счастья", артист "Нового театра" Вячеслав Федотов представит моноспектакль "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. 10 июля символ Года театра отправится в Липецк, где орловский театр кукол сыграет сказку по произведениям земляка Ивана Сергеевича Тургенева "Капля жизни", сказали ТАСС в пресс-службе правительства Орловской области.

"Этот фестиваль … дает возможность ценителям театрального искусства увидеть на сцене прекрасных актеров, прекрасные постановки. Я абсолютно убежден, что то наследие, та традиция, которая есть у нас в регионе, позволит провести эту эстафету очень достойно", - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.