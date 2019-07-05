В Париже показали цветные фото дворцов Царского Села начала XX века

ПАРИЖ, 5 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Вернисаж фотовыставки "Царское Село. Резиденция последнего императора России" прошел в пятницу вечером в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже. Посетители смогли увидеть репродукции уникальных цветных изображений интерьеров Александровского и Екатерининского дворцов, сделанные спустя несколько месяцев после отречения от престола Николая II.

"Хотя юридически дворцы уже не были национализированы, они были оставлены хозяевами и фактически без охраны", - рассказала на открытии выставки Виктория Плауде, старший научный сотрудник музея-заповедника "Царское Село". По ее словам, именно благодаря усилиям творческой интеллигенции Петрограда, в которую входили в том числе художник Александр Бенуа (1870-1960), писатель Максим Горький (1892-1936) и певец Федор Шаляпин (1873-1938), удалось добиться проведения доскональной инвентаризации всех помещений, в ходе которой и были сделаны эти снимки.

Автор всех фотографий - военный фотограф Андрей Зеест. Соответствующую задачу ему поручил архитектор и историк искусств Георгий Лукомский, который возглавлял Царскосельскую художественно-историческую комиссию, созданную для приема и охраны имущества бывшего Дворцового управления. Съемки в Екатерининском дворце начались в июне 1917 года, а в Александровском - с 14 августа (по новому стилю), сразу после того, как семья последнего российского императора Николая II была отправлена в Тобольск, и продолжались до октября того же года.

Высокоточная техника

На репродукциях, которые демонстрировались в зале РДКПЦ, особенно примечательна потрясающая для того времени четкость изображений и яркость красок. Организаторы привезли 11 черно-белых фотографий из коллекции императорской семьи (подлинники хранятся в библиотеке Йельского университета в США), а также 27 автохромов, сделанных не на обычную пленку, а при помощи специальных стеклянных плашек с особым покрытием. Благодаря микроскопическим размерам элементов (около 0,015 мм) структура изображения не видна даже при увеличении полученного диапозитива. Некоторые посетители даже спрашивали представителей музея, точно ли речь идет о копиях подлинных снимков тех времен, а не о современных цифровых фотографиях.

"Эти фотографии - бесценный материал для нас, потому что мы уже несколько лет работаем над воссозданием интерьеров Александровского дворца. И совсем скоро, уже через несколько месяцев наши посетители увидят первые восстановленные залы жилой половины", - уточнила представитель музея, добавив, что автохромы используют и для реставрации декоративных элементов и мебели.

Экспозиция будет доступна для всех желающих вплоть до 25 августа.

Непростая судьба уникальной коллекции

Сейчас в распоряжении музея имеется более 90 автохромов. В действительности их было гораздо больше, однако после 1918 года след части из них затерялся. После того как Лукомский покинул пост председателя Художественно-исторической комиссии и уехал за границу, выяснилось, что 843 снимка с черно-белых негативов и 83 цветных диапозитива были переданы книгоиздательству "Копейка" для воспроизведения в издании, которое готовил Лукомский, но которое так и не увидело свет. Также, по словам Плауде, он вывез некоторые снимки из России.

Лишь в послевоенные годы (конец 1950-х - начало 1960-х) удалось сформировать коллекцию из 45 изображений, переданных музею "Царское Село" наследниками фотографа Зееста и членом Оксфордского клуба англичанином Г. Барратом. В июне 2012 года на торгах, организованных аукционным домом Drouot, музей приобрел еще 48 автохромов с видами Большого Царскосельского и, что особенно ценно, Александровского дворца, "вероятнее всего, из числа вывезенных Лукомским".

Русские пейзажи глазами французов

Параллельно с выставкой о дворцах Царского Села в РДКПЦ открылась экспозиция, посвященная творчеству французских художников, принявших участие в масштабном пленэре на территории российских исторических парков. Работы семи живописцев, работающих в разных жанрах, охватывают семь локаций: музей-заповедник Царское Село, музей-усадьбу Л. Н. Толстого "Ясная поляна", Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль", историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских", усадьбу Марьино и государственный музей-заповедник "Горки Ленинские".

"Цель этого необычного проекта - привлечь внимание к современной живописи, которая стремится выйти за рамки известного, найти новые формы и способы выражения. Выставками во Франции мы хотели бы показать французскому зрителю, как их соотечественники видят русскую природу, парки и музейные объекты", - заявила председатель Национальной ассоциации "Возрождение исторических садов и парков" и директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова. По ее словам, многие французские художники оказались в России впервые и в процессе работы знакомились с русской культурой, природными особенностями и местными традициями.

"Идея [одновременного проведения выставок] родилась, когда мы вместе с Ольгой Владиславовной Таратыновой встретились в прошлом году, когда она была в Париже. Решили, что было бы интересно с одной стороны показать французскому зрителю, что из себя представляет уникальное культурное наследие, связанное с Царским Селом, а с другой стороны - представить французский взгляд на то, что дорого русскому сердцу, как это воспринимается французами", - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС глава РДКПЦ, советник-посланник посольства России во Франции Леонид Кадышев. Проработка же логистических вопросов, по его словам, не заняла много времени.