Умер режиссер Владимир Двинский

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля. Об этом сообщила его дочь Анна Двинская на своей странице в социальной сети Facebook.

"<...> вечером, 5 июля, не стало моего папы. По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве, сообщу дополнительно", - написала Двинская.

На официальном сайте Союза кинематографистов России также информировали о смерти режиссера.

"Режиссер-документалист, действительный член Российской академии кинематографических искусств "Ника", председатель правления Московского еврейского культурно-просветительного общества (МЕКПО). Член КиноСоюза с момента его создания. Один из руководителей старого Союза Кинематографистов перестроечной поры, которым можно было гордится <...> Просто - хороший, добрый человек. Светлая память", - говорится в сообщении.

Владимир Двинский родился 18 декабря 1940 года в Москве. Снял более 50 документальных и научно-популярных фильмов.