Марчелли поставит в "Сатириконе" спектакль с Райкиным в главной роли

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Режиссер Евгений Марчелли, накануне заявивший об уходе с поста художественного руководителя Театра им. Волкова в Ярославле, приступил в субботу к репетиции спектакля по пьесе Александра Островского "Шутники" в московском театре "Сатирикон". Главную роль исполнит худрук "Сатирикона" Константин Райкин, сообщила пресс-служба театра.

"В "Сатириконе" начались репетиции нового спектакля. Малоизвестную пьесу А. Н. Островского "Шутники" предложил к постановке худрук театра Константин Райкин, для которого Островский - самый любимый и значительный из русских драматургов. Режиссером в спектакль приглашен Евгений Марчелли", - сказали в пресс-службе, уточнив, что премьера запланирована на декабрь 2019 года.

Сценографию спектакля создаст Дмитрий Разумов, костюмы - Мария Данилова. В постановке будет занято 25 артистов "Сатирикона", в том числе Денис Суханов, Алена Разживина, Ульяна Лисицина, Анна Петрова, Илья Рогов, Антон Егоров, Роман Матюнин, Марина Иванова, Эльвира Кекеева. Райкин сыграет отца двух дочерей, небогатого чиновника Павла Прохоровича Оброшенова.

"Этот человек написан с большими возможностями для актера, - привели в пресс-службе слова Райкина. - Он шут гороховый - он играет такую роль. Он загнан в угол, но его маска позволяет ему унижение превратить в художественный прием и таким образом не стать ничтожеством, растоптанным человеком. Это про то, как достоинство все-таки может победить - тема в нравственном пространстве нашей страны очень важная".

По словам Марчелли, он уже был знаком с "Шутниками", сначала пьеса ему "не глянулась", но затем режиссер понял, что именно эту вещь Островского и хочет поставить. "Шутовство - заложенная в каждого необходимость игры. Шутники здесь все! Я вдруг увидел в материале и шекспировские страсти, и чеховский психологизм. Эту историю хочется одолеть, расшифровать, найти в нее какой-то ход", - процитировали его в театре.

Пьеса "Шутники"была написана в 1864 году, она получила от автора жанровый подзаголовок "картины московской жизни".