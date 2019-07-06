Создатель "Маски" хочет, чтобы главную роль в ремейке сыграла женщина

Один из создателей серии комиксов "Маска", а также исполнительный продюсер и сценарист одноименного фильма 1994 года Майк Ричардсон, считает, что если ремейк картины будут снимать, то главную роль следует исполнить женщине. Об этом он рассказал Forbes.

"У меня есть одна [актриса] на примете, но я не буду назвать ее имя. Нам придется долго убеждать этого человека, но посмотрим", - заявил Ричардсон. Он добавил, что хочет, чтобы ремейк был о совершенно другом персонаже. По его словам, главное в "Маске" - это то, как человек поступает при наличии абсолютной власти.

"Одна из лучших особенностей маски... в том, что любой может получить [ее], поэтому можно написать историю о ком угодно и взять на роль любого комика", - отметил Ричардсон.

Как уточняет Forbes, в комиксе маска уже попадала в руки женских персонажей. В частности, артефакт использовала девушка Стенли Ипкисса Кэти. Также в одной из сюжетных линий маленькая девочка по имени Эмили надела маску и использовала потусторонние силы, чтобы отомстить школьным хулиганам и учителям.

Фильм "Маска", в котором главную роль сыграл Джим Керри, собрал в прокате более $351 млн при бюджете в $23 млн. Сюжет фильма повествует о Стенли Ипкиссе, работнике банка и неудачнике, который находит волшебную маску, с помощью которой обретает суперспособности.