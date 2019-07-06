Большой театр выступит на Театральной площади в Москве с бесплатным уличным концертом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Оперные хиты в исполнении солистов, хора и оркестра Большого театра России прозвучат в программе концерта, который состоится в воскресенье на Театральной площади в центре Москвы. Это уличное выступление будет бесплатным для зрителей, сообщил на предшествовавшем мероприятию пресс-брифинге генеральный директор театра Владимир Урин.

Он напомнил, что в 2018 году подобный концерт прошел впервые, его посетили более 8 тыс. зрителей. Все остались "довольны результатами первого выступления", отметил гендиректор ГАБТ.

По его словам, нынешний концерт будет отличаться тем, что, "помимо оркестра и солистов, в этом году будет принимать участие хор". По прогнозам Урина, ожидается очень много зрителей, поэтому улицы, прилегающие к Большому театру, во время концерта будут частично перекрыты.

Он отметил, что у Большого театра "есть идея уйти от этой площадки перед Большим театром и освоить совсем другую, не менее значительную". Он пояснил, что сейчас ведет переговоры с администрацией президента. Гендиректор ГАБТ надеется, что переговоры завершатся положительно, и в будущем году концерт пройдет в другом месте, на более вместительной площадке, где к солистам Большого смогут присоединиться звезды мировой оперы.

Что касается ближайшего концерта, то подмостки для выступления артистов будут установлены перед историческим зданием Большого театра. Вход на концерт, который начнется в 15:00 мск, - свободный, но количество мест ограничено, так что организаторы советуют занимать места заранее. Программу составят хиты из таких опер, как "Кармен", "Набукко", "Турандот", "Богема", "Иоланта", балета "Щелкунчик". Завершит вечер исполнение "Подмосковных вечеров".

За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель - главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. В программе примут участие ведущие солисты, в числе которых - Динара Алиева, Анна Аглатова, Юлия Мазурова, Николай Казанский, Игорь Головатенко, Илья Селиванов, Олег Долгов. Выступление артистов состоится в рамках международного фестиваля "BMW Опера без границ", концерты которого уже состоялись в Лондоне, Берлине, Мюнхене.