Концерт лауреатов конкурса Елены Образцовой в Мариинском театре посвятят 80-летию певицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Лауреаты Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой разных лет выступят в воскресенье в Концертном зале Мариинского театра на вечере, посвященном 80-летию выдающейся русской певицы. Концерт пройдет в рамках Международного музыкального фестиваля "Приношение Елене Образцовой", сообщили журналистам организаторы в Культурном центре ее имени.

"7 июля исполняется 80 лет со дня рождения великой русской певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой. Имя - легенда, имя - праздник, имя - образ, образ прекрасной женщины с лучезарной улыбкой, которая всю свою жизнь отдала служению музыке и пению, которое она называла самым прекрасным из искусств. В день юбилея оперной дивы в Концертном зале Мариинского театра состоится концерт лауреатов Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой", - рассказали в центре.

Отмечается, что сочинения из репертуара певицы и произведения мировой вокальной классики исполнят лауреаты конкурса Елены Образцовой разных лет, солисты Мариинского театра Надежда Сердюк, Михаил Колелишвили, Оксана Шилова, Людмила Дудинова, Екатерина Гончарова, Павел Шмулевич, Григорий Чернецов, Анастасия Донец. Певцы выступят в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Михаила Синькевича.

"Неслучайно главное празднование юбилея великой певицы состоится именно в Петербурге. В предвоенном Ленинграде она родилась, здесь прошло ее блокадное детство и студенческая юность. Здесь она в 1995 году учредила свой культурный центр. Здесь она организовала и ежегодно проводила Международные конкурсы молодых оперных певцов и юных вокалистов, творческие школы вокального мастерства и мастер-классы для начинающих певцов", - отметили организаторы, добавив, что Образцова тесно сотрудничала и с Мариинским театром, где приняла участие во множестве оперных спектаклей.

Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, впервые состоявшийся в сентябре 1999 года в Санкт-Петербурге, в этом году отметит свое 20-летие. Конкурс принадлежит к числу наиболее крупных и авторитетных вокальных смотров в мире. Концерт лауреатов состоится в преддверии XII конкурса, который пройдет в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича с 6 по 13 сентября 2019 года.

Елена Образцова (1939-2015) - российская оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР. В 1964 года была солисткой Большого театра, выступала в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), "Ла Скала" (Милан) и других. Образцова сотрудничала с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье. За достижения в музыке была удостоена Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1973) и Ленинской премии (1976).