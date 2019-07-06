Большой театр посвятит "Оперный бал" 80-летию со дня рождения Елены Образцовой

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Юбилей оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой (1939-2015), которой в воскресенье могло бы исполниться 80 лет, будет отмечен на Исторической сцене Большого театра России 4 ноября. В этот день состоится "Оперный бал", посвященный памяти выдающейся артистки, сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Мы договорились с "Фондом Елены Образцовой" провести "Оперный бал", посвященный памяти великой певицы, определив дату его проведения на 4 ноября, то есть уже в новом сезоне Большого театра", - сказал он.

Генеральный директор ГАБТ убежден, что Образцова - одно из великих имен в мировой культуре. "В слове "великая" нет никакого преувеличения, - подчеркнул он. - Это звезда мирового уровня. Ей аплодировали лучшие оперные дома планеты, а она всю жизнь была верна своему родному дому, которым считала Большой театр".

Урин напомнил, что впервые "Оперный бал" в честь Образцовой состоялся в Большом театре в октябре 2014 года, когда певица отмечала 75-летний юбилей. "В том грандиозном гала-концерте приняли участие Анна Нетребко, Мария Гулегина, Хосе Кура, Ольга Перетятько, Дмитрий Хворостовский, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава и другие звезды мирового искусства первой величины", - перечислил он.

"Сама Елена Васильевна Образцова исполнила арию Графини из оперы [Петра] Чайковского "Пиковая дама". А по окончании концерта, прямо на сцене, она предложила через год вновь собраться вместе и сотворить еще один праздник музыки", - рассказал гендиректор ГАБТ.

Но в январе 2015 года Образцовой не стало. Однако руководством "Фонда Елены Образцовой" было принято решение, поддержанное артистами, не менять планов и провести намеченный гала-концерт в Большом театре как посвящение великой артистке. "Тот "Оперный бал" состоялся 10 ноября 2015 года", - уточнил Урин, добавив, что "предстоящий "Оперный бал", объявленный на 4 ноября, будет посвящен 80-летию со дня рождения великой певицы".

О Елене Образцовой

Елена Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. Петь начала рано, с пяти лет. Первой на вокальные данные девочки обратила внимание музыкальный руководитель хора детского сада в городе Устюжна Вологодской области, куда Леночку вместе с матерью и бабушкой эвакуировали из блокадного Ленинграда. После войны, вернувшись в родной город, Образцова продолжила занятия любимым искусством.

Ленинградскую консерваторию она закончила экстерном, получив на выпускном экзамене редкую оценку - пять с плюсом. В Северной столице формировался талант Образцовой, но она все же выбрала Большой театр в Москве. На его подмостки певица впервые вышла, будучи еще студенткой третьего курса Ленинградской консерватории, исполнив партию Марины Мнишек в опере Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Ее дебют состоялся 17 декабря 1963 года, после чего она практически сразу была принята в прославленную труппу.

За свою творческую жизнь Образцова освоила гигантский репертуар - 86 партий в классических и современных операх. Она также исполняла русские песни, старинные романсы, джазовые композиции. Партнерами Образцовой были самые знаменитые музыканты планеты.

Она выступала, пожалуй, на всех лучших сценах мира. Недаром министр иностранных дел СССР Андрей Громыко так определил ее миссию: "Ни один посол СССР не сделал для страны столько, сколько сделала для нее Елена Образцова".

По мнению международной критики, после Федора Шаляпина Образцова стала первой русской певицей, которая в мировом оперном пространстве заняла равное положение со звездами первой величины.

Будучи лауреатом многих престижных вокальных конкурсов, она и сама учредила международный конкурс молодых оперных певцов, который ежегодно проводится в ее родном Санкт-Петербурге. Также в городе на Неве создана Международная академия музыки Елены Образцовой.