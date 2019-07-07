Тульский театр драмы закрыл фестиваль "Толстой" спектаклем "Каренины"

ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Церемония закрытия 4-го Международного театрального фестиваля "Толстой" состоялась в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области. Перед зрителями выступили артисты Тульского академического театра драмы с постановкой "Каренины".

"Для нас было важно, чтобы эта история происходила сегодня, также важно было показать, что такая история может произойти с каждым. Что это не какая-то уникальная ситуация, а все мы можем однажды столкнуться с этим в своем доме или доме друзей, близких", - отметил в беседе с ТАСС режиссер постановки Евгений Маленчев.

По его словам, название "Каренины" наиболее точно передает суть спектакля. "Мы сняли фокус с конкретного персонажа, перевели фокус на семью, это история и об Анне, и о Каренине, и о Вронском, который тоже как бы становится частью этой семьи, членами которой являемся все мы", - пояснил режиссер.

Авторы сделали серьезную текстовую адаптацию романа, в постановке не используются обращения, звания и регалии, актуальные для XIX века, и другие временные привязки. "Действие гуляет из одного времени в другое. Некоторые персонажи существуют медленнее, чем другие. Анна и Вронский живут в своем времени, отличном от остальных", - добавил Маленчев.

Перед показом спектакля директор музея Екатерина Толстая подвела итог работы фестиваля. "Этот фестиваль подходит к концу, а мы уже начинаем работу над программой пятого фестиваля "Толстой". Особенно хочу поблагодарить зрителей: именно благодаря вашему вниманию, вашей любви, я считаю, фестиваль состоялся", - поделилась она.

Вдохновленные Ясной Поляной

В последний день фестиваля его участникам был представлен также спектакль "Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя", поставленный фольклорным ансамблем "Вереница" специально для мероприятия. Режиссер Ирина Кудряшова и руководитель ансамбля Юлия Бортулева реконструировали звуки, песни, и особенный говор яснополянских крестьян.

Музыкальный спектакль основан на воспоминаниях крестьян Ясной Поляны о Толстом, которые были изданы в 1960 году. Также были использованы материалы фольклорной экспедиции Тульского педагогического университета 1979 года в деревню. По сюжету, крестьяне празднуют день Параскевы Пятницы и ждут большого гостя - Льва Толстого.

Краснодарский молодежный театр представил спектакль "Дьявол" по одноименному произведению Толстого, написанному по реальному случаю, когда тульский судебный следователь застрелил крестьянку, с которой находился в отношениях. Постановка Дениса Хусниярова также была адаптирована под естественные декорации на территории усадьбы.

О фестивале

Впервые "Толстой Weekend" прошел в музее-усадьбе в 2016 году, в 2019 году слово weekend было убрано из названия из-за увеличения времени проведения фестиваля - он проходил с 4 по 7 июля. Идея мероприятия принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Он входит в топ-200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий и включен в план Года театра России.

Фестиваль проходит также в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры. Партнерами фестиваля выступают информационное агентство ТАСС и компания "Ростех".