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"Человек-паук: Вдали от дома" возглавил российский прокат по итогам первых дней проката

На вторую строчку в рейтинге опустился фильм ужасов "Проклятие Аннабель"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американский фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) возглавил российский кинопрокат, собрав 616,6 млн рублей за первые четыре дня показа. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за период с 4 по 7 июля.

Лента "Человек-паук: Вдали от дома" режиссера Джона Уоттса является продолжением картины 2017 года "Человек-паук: Возвращение домой". Фильм вышел на широкие экраны 4 июля 2019 года. По сюжету картины, главный герой отправляется на каникулы в Европу, где он сталкивается с существами, которые вызывают стихийные бедствия. В фильме снялись Том Холланд, Самюэл Л. Джексон, Зендая, Джейк Джилленхол.

На второй строчке оказался лидер прошлой недели - фильм ужасов "Проклятие Аннабель" (Annabell Comes Home) режиссера Гари Добермана. Третья часть американского хоррора собрала в российском прокате по итогам выходных 52,7 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занимает мультфильм из США "История игрушек - 4" (Toy Story 4). Его режиссером стал Джош Кули. Роли озвучили Том Хэнкс, Патриша Аркетт, Тим Аллен. За минувшие выходные сборы по нему составили 45,6 млн рублей.

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