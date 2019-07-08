DPA: умер кинопродюсер Артур Браунер

ТАСС, 8 июля. Немецкий кинопродюсер польского происхождения Артур Браунер умер в Берлине в возрасте 100 лет. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на его семью.

Браунер является продюсером таких фильмов как "Бравый солдат Швейк" (Der brave Soldat Schwejk, 1960), "Девушки в униформе" (Mdchen in Uniform, 1958), "Европа, Европа" (Europa Europa, 1990). Всего на его киностудии в Берлине Central Cinema Company-Studios сняли около 700 фильмов. Он работал с такими актерами как Роми Шнайдер, Курд Юргенс, Катерина Валенте и многими другими.

Браунер - польский еврей по происхождению - посвятил большое количество работ Холокосту и судьбе его жертв. В частности, он был продюсером германско-белорусского фильма "Бабий яр" (2003), рассказывающего о двухдневном расстреле евреев в Киеве в 1941 году.

Госминистр и координатор правительства по вопросам культуры и СМИ ФРГ Моника Грюттерс назвала Браунера "одним из важнейших кинопродюсеров молодой (послевоенной - прим. ТАСС) Федеративной Республики [Германия]".