В древней цитадели Алеппо состоялся концерт классической музыки

АЛЕППО /Сирия/, 9 июля. /ТАСС/. Концерт классической музыки состоялся в древней цитадели самого крупного сирийского города Алеппо, освобожденного от боевиков в 2016 году.

"Район, где мы жили до войны, и сейчас занят террористами. Пришлось бежать в другой, нам предоставили все необходимое. Такие концерты - настоящее счастье", - говорит местная жительница Дуа Айюби, пришедшая на концерт с детьми.

Цитадели, где прошел концерт, более 1 тыс. лет. В период боевых действий и какое-то время после освобождения города сложно было организовывать подобные мероприятия. Сегодня в Алеппо стало безопаснее и масштабные культурные события начали возвращаться на площадки города.

Один из главных номеров концертной программы - традиционный танец, который появился в XIII веке и сначала считался храмовым ритуалом. Танцоры делают сотню оборотов в минуту. Все, включая взрослых и детей, стоя в одном ряду, выполняют движения синхронно.

В завершении концерта люди поют песню о процветании Сирии. Так завершается очередной день в Алеппо, который относительно недавно был освобожден от террористов.

Рядом с цитаделью проходит ночная ярмарка, на которой местные ремесленники продают товары ручной работы. Одному из ремесленников, которого зовут Али, всего 16 лет, но в свои годы он уже освоил технологию вышивания ковров на станке.

"Конечно, со стороны может показаться, что это сложно, но на самом деле нужно просто четко выучить очередность действий. Главное, ничего не перепутать, иначе все переделывать", - говорит Али.