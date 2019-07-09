Георгий Исаакян: фестиваль "Видеть музыку" в Москве станет рекордным по своим масштабам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Четвертый фестиваль музыкальных театров России "Видеть музыку" пройдёт в Москве с 16 сентября по 14 ноября и станет рекордным по своим масштабам. Об этом сообщил в интервью ТАСС художественный руководитель фестиваля Георгий Исаакян.

"На сегодня фестиваль из пилотного проекта - а поначалу на него привозилось всего несколько спектаклей - вырос в гигантское мероприятие. На нем в этот раз будут представлены 40 спектаклей 35 театров страны, в то время как годом раньше было показано 33 спектакля 22 театров-участников", - отметил Исаакян, который является также художественным руководителем Московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац и президентом российской Ассоциации музыкальных театров (АМТ).

В рамках фестиваля состоится четыре офф-программы: цикл встреч с известными людьми "Диалоги об опере", академия старинной музыки OPERA OMNIA, программа студенческих показов и детская программа. Также запланированы мастер-классы и лекции.

Программа фестиваля, инициированного пять лет назад Ассоциацией музыкальных театров, формируется как и раньше: нет ни предварительного отбора, ни экспертного совета - театры сами решают, что из репертуара последних двух лет привести в Москву, чтобы показать коллегам и взыскательной столичной публике, отметил Исаакян,

Данное начинание, подчеркнул он, стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов, а также Министерства культуры РФ, которое "с самого начала курирует этот огромной важности для мира музыкального театра России проект".