В сети появился трейлер новой "Малефисенты"

Компания Disney показала официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли в главной роли. Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте кинокомпании.

Действие фильма происходит через несколько лет после финала картины "Малефисента", в котором фея наложила злые чары на принцессу Аврору.

"Сюжет фильма "Малефисента: Владычица тьмы" продолжает изучать сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нем обитают", - отмечается в сообщении Disney.

Помимо Джоли в новом фильме также сыграют Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер.

Картина выйдет в российский прокат 17 октября 2019 года.