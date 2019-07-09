{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В сети появился трейлер новой "Малефисенты"

Главную роль в картине, как и в первой части, сыграла Анджелина Джоли
' Disney Россия/YouTube'

Компания Disney показала официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли в главной роли. Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте кинокомпании.

Действие фильма происходит через несколько лет после финала картины "Малефисента", в котором фея наложила злые чары на принцессу Аврору.

"Сюжет фильма "Малефисента: Владычица тьмы" продолжает изучать сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нем обитают", - отмечается в сообщении Disney. 

Помимо Джоли в новом фильме также сыграют Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер. 

Картина выйдет в российский прокат 17 октября 2019 года.

Теги
СШАДжоли, Анджелина
Георгий Исаакян: фестиваль "Видеть музыку" в Москве станет рекордным по своим масштабам
На фестивале будут представлены 40 спектаклей 35 театров страны
Читать полностью