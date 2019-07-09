Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом не будет основан на комиксах

Фильм о становлении персонажа DC Джокера с Хоакином Фениксом в главной роли будет снят по оригинальной истории, которой не было в комиксах. Об этом рассказал изданию Empire режиссер и сценарист картины Тодд Филлипс.

"Мы не брали ничего из комиксов, это разозлит людей, - отметил Филлипс. - Мы написали свою версию того, каким образом мог появиться такой человек, как Джокер".

Он также назвал Феникса великим актером. По словам Филлипса, фотография Феникса висела над компьютером во время работы над сценарием.

Выход фильма в прокат в России запланирован на 3 октября.

Хоакин Феникс - трижды номинант на "Оскар", в том числе за роль римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта "Гладиатор". Он также получил "Золотой Глобус", сыграв певца Джонни Кэша в картине "Переступить черту".