Минкультуры протестирует отечественные разработки систем охраны музеев

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Минкультуры РФ протестирует разработки российских компаний для обеспечения безопасности музеев на примере одного учреждения культуры, на данный момент свои проекты предложили три производителя. Об этом во вторник сообщил журналистам замглавы ведомства Николай Овсиенко в ходе рабочего визита в Севастополь.

Вопрос усиления охраны музеев возник после кражи картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее 27 января. Похитителя задержали по горячим следам, картину вернули музею. В результате инцидента она незначительно пострадала - на ней появилось несколько царапин, было принято решение провести реставрацию. Также после инцидента началась проверка безопасности крупнейших музеев России.

"Мы выходим на разработки наших отечественных производителей, сейчас находимся на этапе, когда три серьезных отечественных производителя предложили свои проекты. Мы им предложили показать, на что они способны, взять одно учреждение культуры, сделать его под ключ и показать, как это работает", - сказал Овсиенко.

Как пояснил Овсиенко ТАСС, до конца года планируется подготовить проектное решение и определить потребность в финансировании на примере конкретного учреждения культуры. "Это будет небольшой музей, какой [будет известно] чуть позже", - добавил замминистра культуры.