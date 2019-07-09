Изабель Юппер привезет в Россию моноспектакль "Любовник"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Французская актриса Изабель Юппер представит в Москве и Санкт-Петербурге моноспектакль "Любовник" по одноименному роману Маргерит Дюрас. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организатора гастролей.

"Российская премьера моноспектакля "Любовник" по одноименному роману Маргерит Дюрас состоится 8-9 сентября в Москве в Доме музыки и 10 сентября в Петербурге в театре "Балтийский дом", - сказали в пресс-службе, уточнив, что постановка будет идти на французском языке с русскими субтитрами.

"Любовник" - самое известное произведение Дюрас. Роман был написан в 1984 году. Произведение рассказывает историю любви дочери французских колонистов в Индокитае и местного мужчины. По повести, удостоенной Гонкуровской премии, был снят и фильм Жан-Жака Анно.

Юппер уже выступала в Москве. В 2015 году актриса представила на Международном театральном фестивале имени Чехова пьесу Пьера де Мариво "Ложные признания" вместе с парижским театром "Одеон". Юппер также признавалась, что мечтает сыграть в спектаклях по пьесам Антона Павловича Чехова "Вишневый сад" и "Платонов".

66-летняя Юппер сыграла в таких картинах, как "Вальсирующие", "Алоиза", "Судья и убийца". Всего на ее счету более 60 актерских работ, в основном - с режиссерами французского авторского кино. После съемок в фильме "Женское дело" она была удостоена приза за лучшую женскую роль на фестивале в Венеции, а лента "Мадам Бовари" принесла ей премию на 17-м Московском кинофестивале. Мировой успех пришел к Юппер после картины "Пианистка", за которую актриса получила в Канне приз за лучшую женскую роль.