Худрук Ереванского русского драматического театра считает смену директора вредом театру

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Смена исполняющего обязанности директора нанесет вред Ереванскому русскому драматическому театру имени Станиславского, считает художественный руководитель Карен Нерсисян. Об этом во вторник он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Любому театральному профессионалу понятно, что фигура директора одна из ключевых в театре и неожиданное решение о смене административного руководителя нанесет серьезный вред организации. Мнение коллектива по этому вопросу было хамски проигнорировано", - считает Нерсисян.

В течение двух недель активно муссировались слухи, что Минкульт не продлит соглашение с и. о. директора Юрием Игитханяном, который свою карьеру начинал в русском театре. Он вступил в должность шесть месяцев назад и, по словам артистов театра, сумел создать очень сильный тандем с художественным руководителем. Письмо, адресованное в министерство, с просьбой не менять директора подписала практически вся труппа, однако во вторник днем Игитханяну было объявлено, что его сменит другой исполняющий обязанности. В театре были возмущены решением и назвали его абсурдным, так как всего через месяц должен пройти конкурс на должность директора.

"Смысл приводить на месяц нового и. о.? Чтобы вникнуть в работу необходимо время. А так получается полная профанация. Почему не дали человеку нормально доработать до проведения конкурса? Очень темная история", - заявил Карен Нерсисян.

"Любые митинги, собрания, забастовки и т. д. - это акции несовместимые с театральной жизнью. Мы должны ставить спектакли и радовать нашего зрителя. Но Министерство культуры и их абсолютно непонятное решение об увольнении нашего директора вынуждают нас прибегать к крайним мерам. Будет ли забастовка не знаю, но коллектив настроен очень решительно", - сказал художественный руководитель театра.

Под угрозой участие в международном фестивале

"У нас в запуске четыре спектакля, мы активно работаем над премьерами к новому сезону. В середине августа должны принять участие в международном театральном фестивале старейших городов мира. И вот с сегодняшнего дня полная неопределенность", - сказал худрук театра.

"Коллектив напоминает сейчас скорый поезд, у которого на полном ходу дернули стоп-кран и выбросили из кабины машиниста, чтобы привести нового - не знающего, как управлять этим локомотивом", - отмечает Нерсисян.

"Все, что делает Минкульт с театром, в котором жизнь кипела, даже не трагично. Это до жути смешно", - заключил он.

Непонятное будущее

В понедельник театр понес невосполнимую потерю, скончался один из старейших артистов труппы. "Очень трудно принять выстрел в тот момент, когда идешь на взлет. Мы только начали распрямлять крылья, к нам вернулся зритель, и вдруг увольнение. Будущее у нас очень туманное. И все это на фоне тяжелой утраты", - сказал и. о. директора театра Юрий Игитханян.

Он отметил, что представители Минкульта наотрез отказались встречаться с работниками театра и любые акции назвали шантажом, который ни к чему хорошему не приведет.

"Когда уходил предыдущий директор все было прозрачно. Сейчас же тайной за семью печатями является фигура нового и. о. Ощущение, что он секретный агент, имя которого до последнего момента разглашать нельзя", - говорит Игитханян.

Министерство культуры пока ситуацию никак не комментирует.