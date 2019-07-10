Стинг отменил еще три концерта в Европе

ТАСС, 10 июля. Стинг не сможет выступить еще на трех запланированных концертах в Европе из-за недомогания. Об этом сообщается в среду на официальной странице артиста в Twitter.

Ранее певец по рекомендации врачей отменил свое выступление на джазовом фестивале в Бельгии. Теперь он отказался от концертов, запланированных в период с 10 по 12 июля в Мюнхене, в Штуттгарте в Германии и в Славкове-у-Брна в Чехии. Отмечается, что "Стинг искренне сожалеет о неудобствах, доставленных фанатам". Информации о причине недомогания не приводится.

Стинг - автор текстов, певец, актер и общественный деятель. Его карьера началась в 1977 году в рок-группе The Police, собранной им вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом, на счету коллектива пять альбомов, шесть премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла. В 1985 году Стинг начал также сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премию Emmy и три номинации на "Оскар". С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.