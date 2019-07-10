Новая выставка в Музеях Московского Кремля раскроет секреты реставратаров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выставка "Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля" откроется 12 июля и раскроет секреты кремлевских реставраторов за последние пять лет. Гости увидят удивительные произведения искусства, сообщила на пресс-показе в среду генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Это не первая реставрационная выставка, которую мы организуем в нашем музее. И каждый раз это связано с реставрацией каких-либо очень значимых экспонатов. Те замечательные работы, которые представляют сегодня наши реставраторы, те удивительные произведения искусства, которые хранятся в Музеях Московского Кремля и которые благодаря рукам и серьезной научной работе наших реставраторов приобрели тот облик, который вы видите сейчас, - это важнейшая и сложнейшая работа, которая проводится в музее", - сказала Гагарина.

Она отметила особую роль реставраторов: "Это люди, которым мы доверяем брать в руки экспонаты, мы доверяем их разбирать, приводить в порядок и затем собирать". "И реставраторы, которые работают в теснейшем сотрудничестве и с научными сотрудниками нашего музея, и научными сотрудниками и реставраторами других организаций, которые являются членами наших реставрационных советов, и без участия, обсуждения и советов которых никакие части реставрационных работ в нашем музее не проводятся", - добавила директор ММК.

В пресс-службе музея отметили, что экспозиция раскроет секреты работы кремлевских реставраторов за последние пять лет. На выставке будут показаны государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы и др. В Успенской звоннице посетители увидят произведения, имеющие отношение к парадному государственному церемониалу, оружие и конское убранство, а также работы лучших западноевропейских мастеров из казны московских правителей.

"Среди наиболее ярких работ реставраторов этой части экспозиции - роскошные алмазные венцы царей Ивана и Петра (будущего Петра I) Алексеевичей, ренессансный итальянский шлем, шпалера французской работы из серии "Музы" и другие памятники, ярко отразившие образ русской и западноевропейской придворной культуры разных эпох", - сообщили в пресс-службе.

В выставочном зале Патриаршего дворца будут экспонироваться редкие артефакты из кремлевских храмов и монастырей: иконы, произведения церковного шитья, драгоценная утварь храмовых ризниц. Посетители смогут оценить результат многолетней сложнейшей реставрации иконы Божией Матери "София - Премудрость Божия" первой половины XV столетия. Выставка продлится до 13 октября 2019 года и будет сопровождаться мультимедийной программой, которая позволит зрителю получить представление о процессе работы музейных реставраторов разных специальностей.

О музее

Музеи Московского Кремля - музейный комплекс, включающий в себя Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни "Иван Великий" церковь Ризположения и Патриаршие палаты. Оружейная палата - старейший российский музей, открывшийся для публики в 1806 году. Реставрационные мастерские существуют в ММК с 1963 года.