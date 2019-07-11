Фестиваль Эмира Кустурицы Kustendorf сlassic открылся в Сербии концертом Юрия Башмета

ДРВЕНГРАД /Сербия/, 11 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Фестиваль русской классической музыки Kustendorf сlassic торжественно открылся в среду вечером в сербском этноселе Дрвенград (Кустендорф, Мечавник) выступлением знаменитого российского альтиста Юрия Башмета. Старт смотру дал бессменный организатор мероприятия - сербский режиссер Эмир Кустурица, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В этом году фестиваль, который проходит с 2013 года при поддержке компании "Газпром нефть", стартовал в седьмой раз, но впервые под новым названием. Ранее музыкальный смотр носил имя "Большой". Как сообщили организаторы, с этого года было решено объединить все культурные проекты Кустурицы под единым названием. Таким образом бренд "Кустендорф" отныне "объединяет все виды искусства - кино, театр и классическую музыку".

Праздничный вечер стартовал показом студенческого короткометражного фильма "Пульс" режиссера Дамира Романова. Главную роль в этой сатирической ленте исполнил сербский и российский актер Милош Бикович, являющийся почетным гостем фестиваля.

Затем заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков вручил Эмиру Кустурице высшую ведомственную награду - почетный знак "За дружбу и сотрудничество" за развитие гуманитарных отношений между Россией и Сербией. Он также пригласил режиссера, которого назвал "ярким символом народной дипломатии", на празднование 95-летия агентства, которое будет отмечаться в 2020 году.

В свою очередь Кустурица поблагодарил компанию "Газпром нефть" за помощь в организации проекта.

"Хочу вас всех поблагодарить и еще раз сказать спасибо "Газпром нефти" за помощь в проведении фестиваля, который уже стал маленькой традицией. В тяжелые годы, когда культура оттесняется на периферию, мы ежегодно в Мечавнике проводим три фестиваля. Мы создали здесь маленькое убежище, которое противостоит маргинализации культуры, а только благодаря культуре сербский народ в конце концов сможет выжить", - заявил он.

Гоголевская шинель и "град на холме"

После этого с приветственной речью к участникам конкурса и зрителям обратился министр культуры и массовых коммуникаций Сербии Владан Вукосавлевич. "В Библии, в Новом завете главный герой, если можно так выразиться, произносит одну знаменитую мысль. Он говорит, что нельзя скрыть град, расположенный на холме, а зажженную свечу не прячут под сосудом, а освещают ею дом. Эмир Кустурица создал свой и наш "град на холме" и этот град культуры сияет на весь мир ярким светом - как своим, так и светом молодых талантов, приезжающих сюда со всего мира", - заявил он.

"Русская музыка и русская культура веками несли свой свет во все страны мира. Мы не знаем, что будет завтра, над миром собираются серые облака неправды, исключительности и напряженности, мы должны защищать себя от этих угроз, а культура является лучшим оружием защиты. Если сравнить культуру с шинелью, которую носил Акакий Акакиевич и которую у него отняли воры, то мы должны понимать, что эту свою шинель нам следует защищать всеми силами. Каждый год в Кустендорфе в эту шинель вплетается новая драгоценная нить, и я уверен, что в будущем всех нас согреет тепло этой шинели", - сказал Вукосавлевич.

После этого член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль и Эмир Кустурица объявили фестиваль "Кустендорф классик" открытым.

Гвоздем программы концерта-открытия стало выступление российского музыканта Юрия Башмета, который исполнил на альте, созданном в 1758 году мастером Паоло Тесторе, симфонию Гектора Берлиоза "Гарольд в Италии" в сопровождении оркестра "Кустендорф" во главе с дирижером Срболюбом Диничем. Затем оркестр исполнил фрагмент балета Игоря Стравинского "Весна священная".

Кинематографическая деревня

Фестиваль проходит в деревне Дрвенград или Кустендорф, которую сербский режиссер построил для съемок фильма "Жизнь как чудо" (Zivot je cudo, 2004). Расположена она в Златиборском округе возле города Ужице, в двухстах километрах на юго-запад от Белграда, недалеко от горы Мечавник.

"Я потерял мой город (Сараево - прим. ТАСС) во время войны, поэтому я захотел построить свою собственную деревню, она носит немецкое название Kustendorf. Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создается кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени, там, конечно, будут проживать и другие жители, которые будут работать. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации", - объяснял Кустурица идею создания этнодеревни.

Здесь расположены библиотека, художественная галерея, кинотеатр, а также церковь Святого Саввы. Кустурица назвал улицы деревни в честь людей, которых он считает великими: Николы Теслы, Эрнесто Че Гевары, Диего Марадоны, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Иво Андрича, Никиты Михалкова, Андрея Тарковского.

Программа фестиваля

В 2019 году в конкурсной программе "Кустендорф классик" примут участие более 50 молодых музыкантов из Сербии, Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину), России, Белоруссии, Черногории, Германии.

Обладателей главных наград - золотой, серебряной и бронзовой матрешек - определит жюри во главе с ректором Белорусской государственной академии музыки Екатериной Дуловой. В состав жюри также вошли композитор Аня Джорджевич и пианист Александар Маджар.