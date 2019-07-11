Находящийся в шведском СИЗО рэпер A$AP Rocky отменил все концерты в июле

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Американский рэпер A$AP Rocky, задержанный шведской полицией 3 июля после драки в центре Стокгольма, вынужден отменить концерты европейского турне до конца месяца. Об этом сообщается в аккаунте Instagram музыкального фестиваля Sonar в Барселоне.

"A$AP Rocky задержан и будет находиться в шведской тюрьме в течение неизвестного периода времени из-за того, что он действовал в целях самообороны в связи со ссорой. Из-за этой печальной ситуации он вынужден отменить свои европейские фестивали и гастроли в июле", - пишет коллектив исполнителя в опубликованном заявлении.

A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был арестован после концерта на фестивале хип-хоп Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла еще 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять его под стражу. Обвинение должно быть выдвинуто прокуратурой не позднее 19 июля. Сам исполнитель утверждает, что невиновен, что на него было совершено нападение, и он был вынужден защищаться.

Рэпер уже был вынужден отменить многие концерты в Европе, в том числе в Москве, а также в Норвегии, Польше, Ирландии, Великобритании. В этом месяце он также должен был выступить в Бельгии, Испании, Италии, Германии, Финляндии и на Украине.

Rocky был запечатлен на видео, когда он и его сопровождение подрались с молодым человеком на улице в Стокгольме. Там видно, что рэпер бросает противника на землю, а его спутники бьют лежащего ногами. По словам прокурора, пострадавшему были зашиты порезы на руках от разбитой бутылки.

Исполнитель, в свою очередь, опубликовал в социальных сетях видео, в котором, по его мнению, рассказывается о причине драки. На нем видно, что пострадавший и еще один человек следуют за рэпером, а также дергает наушники на голове телохранителя. На видео также слышен голос женщины, объясняющей, что этот человек приставал к ней и ее подруге.