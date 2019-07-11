Rambler Group проинвестирует сериал об Остапе Бендере

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Rambler Group станет инвестором киносериала "Бендер" по мотивам романа Ильфа и Петров "Двенадцать стульев". Об этом пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на директора по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софью Квашилаву.

"Бендера" зрители тоже увидят в двух форматах - сначала в кинотеатрах последовательно выйдут все четыре части кинофраншизы, затем более расширенная версия проекта появится как сериал в интернете", - уточнила изданию представитель Rambler Group.

По словам Квашилавы, по своему стилю "Бендер" станет смесью советских "Неуловимых мстителей" и приемов режиссера Гая Ричи.

Уточняется, что продюсерская компания "Среда" полностью профинансирует проект. Ранее "Среда" выпустила сериал "Гоголь" по заказу телеканала ТНТ, который в последствии был показан в кинотеатрах.

Rambler Group принадлежит интернет-холдинг Rambler & Co (в него входят Rambler.ru, издания Лента.ру и Газета.ру, Афиша и др.), а также крупные киносети Синема Парк и Формула кино.