Фестиваль новой музыки Sound Up впервые проведут в фортепианном формате в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Фестиваль новой музыки Sound Up 25 июля впервые пройдет в фортепианном формате. В Новой Третьяковке на Крымском валу выступят как представители академической сцены, так и электронной музыки, сообщила в четверг пресс-служба концертной серии.

"Фестиваль новой музыки Sound Up запускает новый формат - ежегодный фортепианный фестиваль Sound Up forte, который позволит окунуться в бесконечную вселенную этого инструмента и познакомиться со множеством его лиц и голосов, - сообщили организаторы. - Первый Sound Up forte будет устроен как диалог между героями академической сцены и электронной музыки".

Куратором академической части фестиваля выступит прославленный российский пианист и основатель российской школы исполнения современной и старинной музыки Алексей Любимов. Экскурс по метаморфозам, произошедшим с фортепианной музыкой во второй половине XX века, проведут Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский. Они сыграют произведения Филиппа Гласса, Hauschka (настоящее имя композитора - Фолькер Бертельманн), Владимира Мартынова, причем последний примет участие в исполнении "Переписки", созданной вместе с Георгием Пелецисом.

В электронной части будут представлены три специальных проекта российских продюсеров, экспериментирующих с синтезом акустического и электронного звучания. Специальный фортепианный сет привезет петербургский битмейкер Георгий Котунов (Long Arm). Продюсер и композитор Азамат Мурзаев, известный поклонникам танцевальной музыки под ником Agraba, добавит к перекличке фортепиано и электроники струнный квартет и вокал. Роман Литвинов (Mujuice) представит премьерное концертное исполнение своего альбома Metamorphosis с фортепиано и камерным оркестром.

Фестиваль Sound Up проходит с 2016 года в Москве и адресован тем, кто интересуется новыми музыкальными тенденциями и идеями. Кураторы проекта стараются выбирать неожиданные пространства для выступлений и готовят для каждого из них уникальную сценографию.