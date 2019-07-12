Гений, любовник, проклятый. Пять картин Амедео Модильяни

В Париже Модильяни звали Моди, что созвучно слову "проклятый" во французском. Его всю жизнь терзали сомнения, противоречия, всеобщее непонимание, проблемы со здоровьем. Картины практически не получили признания при жизни художника, великим его назвали уже после смерти.

У Модильяни было удивительно счастливое детство. Он родился 12 июля 1884 года, был самым младшим ребенком и всеобщим любимцем. Мать художника вспоминала, что сын ее вызывал умиление, потому что был прехорошеньким. Так, он вырос красивым, эгоистичным, воспитанным и безумно талантливым, непонятым художником, которому было сложно найти общий язык с внешним миром.

Модильяни получил превосходное воспитание и образование. И в этом действительно стоял особняком от остальных художников парижской богемы — по словам художника и искусствоведа Александра Таирова, остальные художники, по большому счету, не были столь погружены в литературу, философию, науки, поэтому, когда Амедео приехал в Монпарнас, все внимание было приковано к нему. Он мог легко наизусть цитировать Данте, Ницше, а "Так говорил Заратустра" была для него чуть ли не главной книгой.

Ницше предлагает преодолеть человека в себе, став сверхчеловеком. Заратустра говорит о том, что достигнув максимума, ты идешь к гибели, когда достигаешь крайности, подходишь к пределу, за которым уже ничего нет. Модильяни тоже в каком-то смысле достиг этого предела, а потом ушел из жизни, как это часто случается с гениями, совсем молодым — одержимость искусством и талант не дали ему прожить долго, "спалив" в 36 лет.

"Тосканская дорога" (1899)