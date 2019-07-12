Гений, любовник, проклятый. Пять картин Амедео Модильяни

В Париже Модильяни звали Моди, что созвучно слову "проклятый" во французском. Его всю жизнь терзали сомнения, противоречия, всеобщее непонимание, проблемы со здоровьем. Картины практически не получили признания при жизни художника, великим его назвали уже после смерти.
У Модильяни было удивительно счастливое детство. Он родился 12 июля 1884 года, был самым младшим ребенком и всеобщим любимцем. Мать художника вспоминала, что сын ее вызывал умиление, потому что был прехорошеньким. Так, он вырос красивым, эгоистичным, воспитанным и безумно талантливым, непонятым художником, которому было сложно найти общий язык с внешним миром.
Модильяни получил превосходное воспитание и образование. И в этом действительно стоял особняком от остальных художников парижской богемы — по словам художника и искусствоведа Александра Таирова, остальные художники, по большому счету, не были столь погружены в литературу, философию, науки, поэтому, когда Амедео приехал в Монпарнас, все внимание было приковано к нему. Он мог легко наизусть цитировать Данте, Ницше, а "Так говорил Заратустра" была для него чуть ли не главной книгой.
Ницше предлагает преодолеть человека в себе, став сверхчеловеком. Заратустра говорит о том, что достигнув максимума, ты идешь к гибели, когда достигаешь крайности, подходишь к пределу, за которым уже ничего нет. Модильяни тоже в каком-то смысле достиг этого предела, а потом ушел из жизни, как это часто случается с гениями, совсем молодым — одержимость искусством и талант не дали ему прожить долго, "спалив" в 36 лет.
"Тосканская дорога" (1899)
Амедео Модильяни/Городской музей Джованни Фаттори/museofattori.livorno.it
Отношения с женщинами всегда вызывали нездоровый интерес у исследователей: кто-то говорит о сотнях, кто-то о тысячах любовниц Модильяни, хотя никаких точных данных нет. Выводы о его постоянных похождениях довольно сомнительны — он был увлечен своим делом до безумия, он не тратил себя на женщин. Вспоминается цитата Микеланджело, который говорил: "Если ночь проведешь с женщиной, то утром ты недодашь мрамору". Тем не менее у художника было несколько главных женщин, например Анна Ахматова, об отношениях с которой до недавнего времени ничего не было известно.
"Анна Ахматова" (1911)
Амедео Модильяни/Wikimedia Commons
Между Амедео Модильяни и Винсентом Ван Гогом часто проводят параллели, особенно в плане внутренних переживаний и непонимания обществом. Однако на этом сравнения, кажется, следует закончить. В конце концов, голландец был несколько отталкивающим для публики, в то время как женщины сворачивали головы, когда Модильяни проходил мимо них. Кроме того, Амедео не любил писать пейзажи, отдавая предпочтения портретам.
"Невеста и жених" (1915–1916)
Амедео Модильяни/Нью-Йоркский музей современного искусства/Wikimedia Commons
Долгое время Модильяни провел во Флоренции. Там он изучал работы мастеров эпохи Возрождения — Боттичелли, Вазари, Микеланджело, Леонардо и других. Хотя художник и работал в направлении экспрессионизма, черты Ренессанса проникали в его работы. Сам Амедео обижался, когда ему об этом говорили.
"Алиса" (1918)
Амедео Модильяни/Государственный музей искусств в Дании/Wikimedia Commons
На заре своей жизни Модильяни наконец встретил свою главную любовь. Однако возлюбленные не узаконили отношения из-за болезни художника. Впрочем, долго прожить друг без друга они тоже не смогли.
"Портрет Жанны Эбютерн в белой шляпе" (1918)
Амедео Модильяни/Wikimedia Commons
Кадрия Садыкова