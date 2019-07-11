Педагоги Якутии пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных в рамках нацпроекта

ЯКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Педагоги музыкальных школ Якутии пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных в 2019 году в рамках нацпроекта, сообщил ТАСС в четверг министр культуры и духовного развития региона Юрий Куприянов.

"Российской академией музыки имени Гнесиных будет организовано обучение 80 работников культуры в Якутске в ноябре 2019 года. Большая часть слушателей будет из детской школы искусств", - рассказал Куприянов.

Он добавил, что работники культуры из Якутии пройдут обучение в Дальневосточном государственном институте искусств, Краснодарском государственном институте культуры, институте кинематографии имени Герасимова - 15 работников.

Министр уточнил, что по проекту "Творческие люди" региональная квота для работников отрасли культуры на повышение квалификации в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2019 году установлена Минкультуры России в количестве 155 человек.

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Проект реализуется с 1 января 2019 года. Всего нацпроект "Культура" включает более 15 целевых показателей. На исполнение нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется потратить 113,5 млрд рублей.