Минкультуры рекомендовало поддержать производство фильмов Крыжовникова и Дружининой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино Министерства культуры РФ рекомендовал включить 10 проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 год. Итоговый протокол заседания совета, которое прошло 19 июня, опубликован в четверг на сайте ведомства.

В частности, Минкультуры предложило поддержать производство фильма Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой "Три минуты молчания" про моряков, картину Светланы Дружининой "Гардемарины V", трагикомедию "Дорога" Жоры Крыжовникова. Также могут быть выделены средства на создание ленты "Еврей", которая затронет тему Холокоста.

Кроме того, Минкультуры рекомендовало поддержать будущую ленту "Волны" про любовь и веру, главную роль в фильме планирует сыграть Петр Федоров, картину "Биомеханика Мейерхольда" - триллер про театрального реформатора Всеволода Мейерхольда (1874-1940), фантастическую ленту "Огонь" Валерия Фокина про контакты с внеземным разумом.

В списке также есть новые проекты Дмитрия Астрахана, Петра Буслова и других режиссеров. Кроме того, сформирован список из 25 фильмов, которые войдут в так называемый резерв. В нем значатся будущие картины Оксаны Карас, Оксаны Бычковой, Анны Меликян, Натальи Кудряшовой, Дарьи Жук, Веры Сторожевой, Николая Хомерики.

Всего эксперты, как сказано на сайте, "оценивали 47 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов, вошедших в список наиболее вероятных кандидатов на получение субсидий". Конкретные суммы господдержки не разглашаются.